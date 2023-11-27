На Киевщине служащие воинской части продавали ресторанам предназначенные бойцам продукты
В Киевской области прокуратура сообщила о подозрении четырем участникам преступной группы. Злоумышленники похитили продукты питания для Вооруженных сил Украины более чем на 5 млн грн.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Злоумышленники проводили сделки с продуктами для ВСУ
Подозреваемым инкриминировали похищение, присвоение и растрату военного имущества путем злоупотребления служебным положением.
"По данным следствия, участники преступной группы, в которую входили военнослужащие, работники ВСУ и представители двух частных предприятий, присваивали продукты питания, которые предназначались для Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении прокуратуры.
В Государственном бюро расследований сообщили, что в преступную группу входили военнослужащие и работники воинской части, которые вступили в сговор с частными предпринимателями и продавали часть продуктов предназначенных для бойцов части в магазинах, ресторанах и базарах. Они забирали не менее 30% продуктов со склада, уменьшая соответственно нормы пищевого обеспечения для военных.
"Действуя в сговоре с должностными лицами этой части, указывали в первичных бухгалтерских документах завышенный объем продуктов питания. За несуществующие продукты питания было уплачено более 5 млн грн", — сообщили в прокуратуре.
Следственные действия прокуратуры и ГБР
При проведении санкционированных судом обысков у подозреваемых было изъято более 1 млн грн в разной валюте.
Также был конфискован автомобиль, которым осуществлялась перевозка угнанных из воинской части продуктов питания, черновая бухгалтерия, поддельные первичные бухгалтерские документы и другие доказательства их противоправной деятельности.
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