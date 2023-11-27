На Киевщине служащие воинской части продавали ресторанам предназначенные бойцам продукты

Сотрудники ГБР проводят следственные действия. Фото: Офис генпрокурора

В Киевской области прокуратура сообщила о подозрении четырем участникам преступной группы. Злоумышленники похитили продукты питания для Вооруженных сил Украины более чем на 5 млн грн.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Читайте также:

Злоумышленники проводили сделки с продуктами для ВСУ

Подозреваемым инкриминировали похищение, присвоение и растрату военного имущества путем злоупотребления служебным положением.

"По данным следствия, участники преступной группы, в которую входили военнослужащие, работники ВСУ и представители двух частных предприятий, присваивали продукты питания, которые предназначались для Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении прокуратуры.

В Государственном бюро расследований сообщили, что в преступную группу входили военнослужащие и работники воинской части, которые вступили в сговор с частными предпринимателями и продавали часть продуктов предназначенных для бойцов части в магазинах, ресторанах и базарах. Они забирали не менее 30% продуктов со склада, уменьшая соответственно нормы пищевого обеспечения для военных.

"Действуя в сговоре с должностными лицами этой части, указывали в первичных бухгалтерских документах завышенный объем продуктов питания. За несуществующие продукты питания было уплачено более 5 млн грн", — сообщили в прокуратуре.

Сотрудники ГБР задержали подозреваемого. Фото: Офис генпрокурора

Изъятые у подозреваемых денежные средства. Фото: Офис генпрокурора

Следственные действия прокуратуры и ГБР

При проведении санкционированных судом обысков у подозреваемых было изъято более 1 млн грн в разной валюте.

Также был конфискован автомобиль, которым осуществлялась перевозка угнанных из воинской части продуктов питания, черновая бухгалтерия, поддельные первичные бухгалтерские документы и другие доказательства их противоправной деятельности.

Ранее мы сообщали, что Государственное бюро расследований обнаружило у депутата Ровенского областного совета незадекларированное состояние. Их сумма составила несколько миллионов долларов.

Напомним, что суд наложил арест на имущество народного депутата Александра Дубинского, которого подозревают в государственной измене. Под запретом оказались даже автомобили и недвижимость, зарегистрированные на мать и бывшую жену нардепа.