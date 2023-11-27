Вимагала хабар для поліціянтів — ДБР затримало адвокатесу-шахрайку

Працівники ДБР з підозрюваною. Фото: Генпрокуратура України

Працівники хмельницького теруправління ДБР спільно з управлінням СБУ в Житомирській області повідомили про підозру адвокатесі-шахрайці з Житомира. За попереднім повідомленням, вона обіцяла фігуранту кримінального провадження за гроші "вирішити питання" з правоохоронцями.

Про це повідомляє Генпрокуратура України.

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За даними слідства, житомирська адвокатка, надаючи правову допомогу в кримінальній справі, запропонувала одному з підозрюваних посприяти зміні слідчими кваліфікації на менш тяжкий злочин, аби надалі пом’якшити покарання.

Гроші, які хотіла отримати шахрайка. Джерело: Житомирська обласна прокуратура

"Вже достеменно встановлено, що один з потенційних клієнтів адвокатеси є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом несанкціонованого викачування нафти з трубопроводів (ч. 2 ст. 292 ККУ)", — йдеться у повідомленні від ДБР.

Оперативники кажуть: за 30 тисяч доларів жінка обіцяла йому "вирішити питання" з правоохоронцями. Підозрювана посилалася на власну обізнаність з матеріалами розслідування, зв’язки в правоохоронних органах та гарантувала, що домовиться про зменшення покарання для уникнення ув'язнення.

Вилучення хабаря. Джерело: ДБР

"Він отримав тиждень на пошуки грошей, але вирішив звернутись до правоохоронних органів. З’ясувалося, що ніяких прямих контактів з правоохоронцями адвокатеса не мала, а просто хотіла привласнити ці кошти", — повідомляють у ДБР.

Правоохоронці затримали жінку після одержання хабаря. Кошти вилучили. Їй повідомлено про підозру у шахрайстві та підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі.

Нагадаємо, що раніше на Київщині прокуратура повідомила про підозру чотирьом учасникам злочинної групи. Зловмисники викрали харчові продукти для Збройних сил України на понад 5 млн грн. Ще раніше відомство виявило у депутата Рівненської облради незадекларовані статки, вартістю у кілька мільйонів доларів.