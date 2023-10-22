Военнослужащим, разоблаченным на получении взятки, оказался Народный герой Украины
В Днепре 12 октября сотрудники Государственного бюро расследований задержали военнослужащего вместе с Национальной полицией. Им оказался 49-летний Юрий Ульшин на псевдо "Грек".
Об этом стало известно из фотографий, которые публикуют СМИ.
В чем подозревается офицер
В ГБР ранее сообщили, что военный требовал взятки от подчиненных за беспрепятственное начисление боевых выплат, выполнявших задания на фронте. У каждого из них мужчина требовал 150 тысяч гривен.
Отмечается, что офицер был задержан во время получения взятки в размере 600 тысяч гривен.
Правоохранители сообщили военнослужащему о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственную должность.
Судебное заседание над военным
В издании "Новинарня" отметили, что после задержания уже было первое заседание в суде, во время которого подозреваемому был установлен залог в размере 800 тысяч гривен. Отмечается, что он готов ее оплатить.
Однако ГБР подало апелляцию, поэтому судебное заседание по этому поводу должно состояться уже на следующей неделе.
В Нацполиции Днепропетровской области добавили, что у Ульшина были изъяты два пистолета, антидроновое ружье и другие вещественные доказательства.
Также по месту его жилья обнаружили 20 новых коптеров, зарядную станцию EcoFlow и патроны.
Что известно об офицере
В сообществе "Народный герой Украины" писали, что Юрий Ульшин "Грек" начал участвовать в боевых действиях еще в 2014 году как доброволец. В 2018 году он был ранен на позиции на шахте "Бутивка". После чего он получил общественное отличие "Народный герой Украины".
Уже в 2023 году ему было присвоено еще одно воинское звание — старший лейтенант.
Напомним, ранее Государственное бюро расследований разоблачило начальника воинской части на Буковине, который платил боевые выплаты подчиненным за ремонт своего дома. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Читайте Новини.LIVE!