Военнослужащим, разоблаченным на получении взятки, оказался Народный герой Украины

Военнослужащий Юрий Ульшин на псевдо "Грек". Фото: facebook/yuriy.grek

В Днепре 12 октября сотрудники Государственного бюро расследований задержали военнослужащего вместе с Национальной полицией. Им оказался 49-летний Юрий Ульшин на псевдо "Грек".

Об этом стало известно из фотографий, которые публикуют СМИ.

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В чем подозревается офицер

В ГБР ранее сообщили, что военный требовал взятки от подчиненных за беспрепятственное начисление боевых выплат, выполнявших задания на фронте. У каждого из них мужчина требовал 150 тысяч гривен.

Задержание военного. Фото: соцсети

Отмечается, что офицер был задержан во время получения взятки в размере 600 тысяч гривен.

Правоохранители сообщили военнослужащему о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственную должность.

Задержание военного. Фото: соцсети

Судебное заседание над военным

В издании "Новинарня" отметили, что после задержания уже было первое заседание в суде, во время которого подозреваемому был установлен залог в размере 800 тысяч гривен. Отмечается, что он готов ее оплатить.

Однако ГБР подало апелляцию, поэтому судебное заседание по этому поводу должно состояться уже на следующей неделе.

Задержание военного. Фото: соцсети

В Нацполиции Днепропетровской области добавили, что у Ульшина были изъяты два пистолета, антидроновое ружье и другие вещественные доказательства.

Также по месту его жилья обнаружили 20 новых коптеров, зарядную станцию EcoFlow и патроны.

Что известно об офицере

В сообществе "Народный герой Украины" писали, что Юрий Ульшин "Грек" начал участвовать в боевых действиях еще в 2014 году как доброволец. В 2018 году он был ранен на позиции на шахте "Бутивка". После чего он получил общественное отличие "Народный герой Украины".

Скриншот из статьи о Юрии Ульшине на странице сообщества "Народный герой Украины"

Уже в 2023 году ему было присвоено еще одно воинское звание — старший лейтенант.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований разоблачило начальника воинской части на Буковине, который платил боевые выплаты подчиненным за ремонт своего дома. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.