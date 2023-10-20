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В Сумах ДБР спіймало на хабарі начальника відділу боротьби з хабарництвом

20 жовтня 2023 21:53
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Ілля Рябінін
редактор
В Сумах ДБР спіймало на хабарі начальника відділу боротьби з хабарництвом
Працівники ДБР та ДСР на місці інциденту. Фото: Sumy.Today
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Держбюро розслідувань України  оголосило про підозру у хабарництві керівнику відділу боротьби з хабарями з теруправління ДБР у Сумській області. Спільні слідчі дії проводилися з департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Про це повідомляє Sumy.Today.

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Подробиці затримання

За повідомленням власних джерел видання, за версією слідства, правоохоронець вимагав 15 тис. доларів від працівника лісгоспу, якого, своєю чергою, спіймали на пособництві в незаконній порубці дерев.

Однак підозрюваного поліцейського поки не затримали, бо запідозривши, що його "ведуть" ДБРівці, чоловік звернувся до внутрішньої безпеки із заявою, що йому збираються давати хабаря. Силовики й детективи припинили спробу його отримання. Підозру слідчі ДБР оголосили за наявними у них доказами.

"Найближчим часом суд за клопотанням слідчих ДБР обиратиме правоохоронцю запобіжний захід", — йдеться у повідомленні.

Натомість пресслужба ДБР подібний інцидент поки що не коментувала. 

Нагадаємо, що раніше у ДБР прокоментували скандальне розкішне весілля у Львові. Також силовики ДБР затримали наркоторговців, які заробляли понад пів мільйона доларів.

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