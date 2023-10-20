В Сумах ДБР спіймало на хабарі начальника відділу боротьби з хабарництвом
Держбюро розслідувань України оголосило про підозру у хабарництві керівнику відділу боротьби з хабарями з теруправління ДБР у Сумській області. Спільні слідчі дії проводилися з департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Про це повідомляє Sumy.Today.
Подробиці затримання
За повідомленням власних джерел видання, за версією слідства, правоохоронець вимагав 15 тис. доларів від працівника лісгоспу, якого, своєю чергою, спіймали на пособництві в незаконній порубці дерев.
Однак підозрюваного поліцейського поки не затримали, бо запідозривши, що його "ведуть" ДБРівці, чоловік звернувся до внутрішньої безпеки із заявою, що йому збираються давати хабаря. Силовики й детективи припинили спробу його отримання. Підозру слідчі ДБР оголосили за наявними у них доказами.
"Найближчим часом суд за клопотанням слідчих ДБР обиратиме правоохоронцю запобіжний захід", — йдеться у повідомленні.
Натомість пресслужба ДБР подібний інцидент поки що не коментувала.
Нагадаємо, що раніше у ДБР прокоментували скандальне розкішне весілля у Львові. Також силовики ДБР затримали наркоторговців, які заробляли понад пів мільйона доларів.
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