В Сумах ГБР поймало на взятке начальника отдела по борьбе со взяточничеством

Сотрудники ГБР и ДСР на месте инцидента. Фото: Sumy.Today

Госбюро расследований Украины объявило о подозрении во взяточничестве руководителю отдела по борьбе со взятками теруправления ГБР в Сумской области. Совместные следственные действия проводились с департаментом стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Об этом сообщает Sumy.Today.

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Подробности задержания

По сообщению собственных источников издания, по версии следствия, правоохранитель требовал 15 тыс. долларов от работника лесхоза, которого, в свою очередь, поймали на пособничестве в незаконной порубке деревьев.

Однако подозреваемого полицейские пока не задержали, ведь заподозрив, что его "ведут" ГБРовцы, мужчина обратился к внутренней безопасности с заявлением, что ему собираются дать взятку. Силовики и сыщики пресекли попытку получения. Подозрение следователи ГБР объявили по имеющимся у них доказательствам.

"В ближайшее время суд по ходатайству следователей ГБР будет избирать правоохранителю меру пресечения", — говорится в сообщении.

В то же время пресс-служба ГБР подобный инцидент пока не комментировала.

Напомним, что ранее в ГБР прокомментировали скандальную роскошную свадьбу во Львове. Также силовики ГБР задержали наркоторговцев, которым удалось заработать более полумиллиона долларов.