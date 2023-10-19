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ДБР затримало наркоторговців, які заробляли понад півмільйона доларів

19 жовтня 2023 13:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ДБР затримало наркоторговців, які заробляли понад півмільйона доларів
Співробітники ДБР та затриманий наркоторговець. Фото: ДБР
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Державне бюро розслідувань разом з Нацполіцією викрили потужну організацію наркоторгівців. Фігуранти реалізовували "товар"  гуртовим замовникам та у роздріб у більшості областей України.

Про це повідомляє ДБР.

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Затримання наркоторговців

У ДБР розповіли, що річний обсяг вирощеної високотехнологічним методом гідропоніки коноплі становив понад 1 тис. кг. Фігуранти заробили понад 500 тис. доларів.

Гроші, які вилучили в наркоторговців
Гроші, які вилучили в наркоторговців. Фото: ДБР

Вони організували роботу низки нарколабораторій на території декількох областей, серед них:

  • Черкаська;
  • Дніпропетровська;
  • Кіровоградська;
  • Київська;
  • Полтавська;
  • Харківська.
Наркотики, які знайшли у фігурантів
Наркотики, які знайшли у фігурантів. Фото: ДБР

"Для легалізації доходів, отриманих від наркобізнесу, організатор та спільники скуповували рухоме та нерухоме майно. За даними слідства, їх діяльність "прикривали" працівники правоохоронних органів", — йдеться у повідомленні.

Наркотики, які знайшли у фігурантів
Наркотики, які знайшли у фігурантів. Фото: ДБР

ДБР провело понад 50 обшуків у різних регіонах України. Правоохоронці затримали десять учасників групи серед яких організатори, хіміки-виконавці та інші спеціалісти, а також керівник одного із підрозділів одного з обласних правоохоронних органів, який входив до злочинної організації та "прикривав" її діяльність.

Затриманий фігурант та співробітник ДБР.
Затриманий фігурант та співробітник ДБР. Фото: ДБР

У ході слідчих дій виявлено понад 10 кілограмів готового до продажу та споживання наркотику, а також дві лабораторії в спеціально обладнаних прихованих приміщеннях, які замасковані під фермерські господарства. Правоохоронці вилучили також кошти, зброю, приладдя для забезпечення діяльності лабораторій та інші речові докази.

Наркотики, які знайшли у фігурантів
Наркотики, які знайшли у фігурантів. Фото: ДБР

Покарання для фігурантів

"Наразі учасникам злочинної організації в залежності від ступеня участі у вчинених злочинах вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, працівнику правоохоронного органу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 317 КК України", — йдеться у повідомленні.

За ці злочини передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. 

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманим міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Одеській області затримали злочинців, які займалися незаконним продажем заборонених речовин. Шахраї збували пакунки з канабісом під час особистих зустрічей з "клієнтами". 

Також ми писали, що на Львівщині правоохоронці викрили підпільну лабораторію, яка займалась виробництвом наркотиків. Під час обшуків там виявили та вилучили психотропних речовин на майже 90 мільйонів гривень. 

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