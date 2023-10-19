ГБР задержало наркоторговцев, которые зарабатывали более полумиллиона долларов

Сотрудники ГБР и задержанный наркоторговец. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований вместе с Нацполицией разоблачили мощную организацию наркоторговцев. Фигуранты реализовывали "товар" оптовым заказчикам и в розницу в большинстве областей Украины.

Об этом сообщает ГБР.

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Задержание наркоторговцев

В ГБР рассказали, что годовой объем выращенной высокотехнологичным методом гидропоники конопли составлял более 1 тыс. кг. Фигуранты заработали более 500 тысяч долларов.

Деньги, которые изъяли у наркоторговцев. Фото: ГБР

Они организовали работу ряда нарколабораторий на территории нескольких областей, среди них:

Черкасская;

Днепропетровская;

Кировоградская;

Киевская;

Полтавская;

Харьковская.

Наркотики, которые нашли у фигурантов. Фото: ДБР

"Для легализации доходов, полученных от наркобизнеса, организатор и сообщники скупали движимое и недвижимое имущество. По данным следствия, их деятельность "прикрывали" работники правоохранительных органов", — говорится в сообщении.

Наркотики, которые нашли у фигурантов. Фото: ДБР

ГБР провело более 50 обысков в разных регионах Украины. Правоохранители задержали десять участников группы, среди которых организаторы, химики-исполнители и другие специалисты, а также руководитель одного из подразделений одного из областных правоохранительных органов, который входил в преступную организацию и "прикрывал" ее деятельность.

Задержанный фигурант и сотрудник ДБР. Фото: ДБР

В ходе следственных действий обнаружено более 10 килограммов готового к продаже и потреблению наркотика, а также две лаборатории в специально оборудованных скрытых помещениях, которые замаскированы под фермерские хозяйства. Правоохранители изъяли также деньги, оружие, принадлежности для обеспечения деятельности лабораторий и другие вещественные доказательства.

Наркотики, которые нашли у фигурантов. Фото: ДБР

Наказание для фигурантов

"Сейчас участникам преступной организации в зависимости от степени участия в совершенных преступлениях уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 УК Украины, работнику правоохранительного органа сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 317 УК Украины", — говорится в сообщении.

За эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Напомним, в Одесской области задержаны преступники, которые занимались незаконной продажей запрещенных веществ. Мошенники сбывали свертки с каннабисом во время личных встреч с "клиентами".

Также мы писали, что во Львовской области правоохранители разоблачили подпольную лабораторию, которая занималась производством наркотиков. Во время обысков там обнаружили и изъяли психотропные вещества почти на 90 миллионов гривен.