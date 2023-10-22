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Військовослужбовцем, якого викрили на отриманні хабарі, виявився Народний герой України

22 жовтня 2023 09:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Військовослужбовцем, якого викрили на отриманні хабарі, виявився Народний герой України
Військовослужбовець Юрій Ульшин на псевдо "Грек". Фото: facebook/yuriy.grek
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Дніпрі 12 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань затримали військовослужбовця разом з Національною поліцією. Ним виявився 49-річний Юрій Ульшин на псевдо "Грек".

Про це стало відомо зі світлин, які публікують ЗМІ.

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В чому підозрюється офіцер

У ДБР раніше повідомили, що військовий вимагав хабарі від підлеглих за безперешкодне нарахування бойових виплат, які виконували завдання на фронті. В кожного з них чоловік вимагав 150 тисяч гривень. 

затримання військового на хабарі
Затримання військового. Фото: соцмережі

Зазначається, що офіцера було затримано під час отримання хабаря в розмірі 600 тисяч гривень.

Правоохоронці повідомили військовослужбовцю про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка обіймає відповідальну посадую.

затримання військового на хабарі
Затримання військового. Фото: соцмережі

Судове засідання над військовим

У виданні "Новинарня" зауважили, що після затримання вже було перше засідання у суді, під час якого підозрюваному було встановлено заставу розміром 800 тисяч гривень. Зазначається, що він був готовий її оплатити.

Проте ДБР подало апеляцію, тому судове засідання щодо цього повинно відбутися вже на наступному тижні. 

затримання військового на хабарі
Затримання військового. Фото: соцмережі

В Нацполіції Дніпропетровської області додали, що в Ульшина було вилучено два пістолети, антидронову рушницю та інші речові докази.

Також за місцем його житла знайшли 20 нових коптерів, зарядну станцію EcoFlow та патрони.

Що відомо про офіцера

У спільноті "Народний герой України" писали, що Юрій Ульшин "Грек" почав брати участь у бойових діях ще у 2014 році, як доброволець. В 2018 році його було поранено на позиції на шахті "Бутівка". Після чого він отримав громадську відзнаку "Народний герой України".

затримання військового на хабарі
Скриншот зі статті про Юрія Ульшина на сторінці спільноти "Народний герой України"

Вже в 2023 році йому було надано ще одне військове звання — старший лейтенант.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань викрило начальника військової частини на Буковині, який платив бойові виплати підлеглим за ремонт свого будинку. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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