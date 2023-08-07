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Военкому из Закарпатья, который эксплуатировал солдат, назвали размер залога

7 августа 2023 14:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Военкому из Закарпатья, который эксплуатировал солдат, назвали размер залога
Судебное заседание по делу закарпатского военкома. Фото: Суспільне
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Лычаковский суд Львова избрал меру пресечения военкому из Закарпатья. Его будут держать под стражей с правом внесения залога в 805 тысяч гривен.

Об этом сообщили корреспонденты Суспільного из зала суда.

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"После внесения залога подозреваемый освобождается из-под стражи и обязуется находиться в своем населенном пункте, сдать паспорта. В случае невнесения залога срок содержания под стражей будет составлять с 7 августа по 2 октября", — говорит судья Роман Грицко.

Дело закарпатского военкома: подробности

Военный комиссар из Закарпатья был задержан 2 августа. По версии следствия подозреваемый использовал солдат для строительства частного дома. Земельный участок под новостройкой он приобрел накануне и оформил его на родственника. За это ему грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

И не только это злоупотребление служебным положением насторожило правоохранителей. Во время обысков в доме мужчины удалось обнаружить много российской символики, в частности: футболку с гербом "СССР", георгиевские ленты, флаг и военный головной убор РФ, советское удостоверение, партийный билет члена запрещенной партии и коробку с монетами России.

Ранее мы рассказывали, что в Полтавской области задержан член военно-врачебной комиссии, который требовал 400 долларов США за справку о непригодности для прохождения военной службы.

Напомним, Государственное бюро расследований разоблачило должностных лиц Ровенского областного и районного военкоматов, которые издевались и сильно избили военного. Таким образом они запугали мужчину, чтобы тот не рассказывал об их нарушениях во время службы.

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