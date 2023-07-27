Побили військового: ДБР викрило керівників військкоматів у Рівному

Працівники ДБР. Фото: пресслужба ДБР

Державне бюро розслідувань викрило посадовців Рівненського обласного та районного військкоматів, які знущалися та сильно побили військового. Таким чином вони залякали чоловіка, аби той не розповідав про їхні порушення під час служби.

Про це повідомляє ДБР.

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Як повідомили у відомстві, що полковник та підполковник довідалися, що водій стрілецької роти однієї із військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планує доповісти про їхні порушення під час служби. Вони вирішили цього не допустити цього та жорстоко побили чоловіка.

Один із службовців бив чоловіка битою та змушував його ставати на коліна і вимолювати пробачення, в той час, як інший знімав все це на телефон.

Обшуки у посадовців

Після цього випадку відповідні органи звернули увагу на керівників військкоматів та провели у них обшуки. У них вилучили мобільні телефони, один із яких належить потерпілому, а за місцем проживання керівника Рівненського обласного ТЦК виявлено биту, якою били чоловіка.

У керівника Рівненського районного ТЦК та СП було вилучено вісім пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном та знаряддя для вживання наркотиків.

Яке покарання чекає на очільників військкоматів

Посадовців затримали. Комісару, в якого знайшли наркотики оголосили про підозру в незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України). Йому загрожує 10 років позбавлення волі.

А керівника обласного ТЦК та СП звинуватили у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Він може просидіти за ґратами 12 років.

Нагадаємо, раніше дружина українського військового Тетяна Новак написала на своїй Facebook-сторінці, що в Ужгорожі її побив старший офіцер Закарпатського обласного територіального центру комплектування Костянтин Варі. Він був напідпитку, почав чіплятися до жінки та її чоловіка, а потім взагалі накинувся на жінку та завдав два удари кулаком в голову: в щелепу і ліву скроню.

Згодом поліція затримала представника Закарпатського територіального центру комплектування, йому готовлять підозру.