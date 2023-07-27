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Избили военного: ДБР разоблачило руководителей военкоматов в Ровно

27 июля 2023 14:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Избили военного: ДБР разоблачило руководителей военкоматов в Ровно
Сотрудники ДБР. Фото: пресс-служба ДБР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Государственное бюро расследований разоблачило должностных лиц Ровенского областного и районного военкоматов, которые издевались и сильно избили военного. Таким образом, они запугали мужчину, чтобы тот не рассказывал об их нарушениях во время службы.

Об этом сообщает ДБР.

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Как сообщили в ведомстве, полковник и подполковник узнали, что водитель стрелковой роты одной из воинских частей Ровенского районного ТЦК и СП планирует доложить об их нарушениях во время службы. Они решили этого не допустить этого и жестоко избили мужчину.

Один из служащих избивал мужчину битой и заставлял его становиться на колени и вымаливать извинения, в то время как другой снимал все это на телефон.

Обыски у чиновников

После этого случая соответствующие органы обратили внимание на руководителей военкоматов и провели в них обыски. У них изъяли мобильные телефоны, один из которых принадлежит пострадавшему, а по месту жительства руководителя Ровенского областного ТЦК обнаружили биту, которой избивали мужчину.

У руководителя Ровенского районного ТЦК и СП было изъято восемь пакетов с белым веществом, которое может быть амфетамином и орудием для употребления наркотиков.

Какое наказание ждет руководителей военкоматов

Чиновников задержали. Комиссару, у которого нашли наркотики, объявили о подозрении в незаконном хранении психотропных веществ с целью сбыта в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Ему грозит 10 лет лишения свободы.

А руководителя областного ТЦК и СП обвинили в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Он может просидеть за решеткой 12 лет.

Напомним, ранее жена украинского военного Татьяна Новак написала на своей Facebook-странице, что в Ужгороде ее избил старший офицер Закарпатского областного территориального центра комплектования Константин Вари. Он был под хмельком, стал приставать к женщине и ее мужу, а потом вообще набросился на женщину и нанес два удара кулаком в голову: в челюсть и левый висок.

Впоследствии полиция задержала представителя Закарпатского территориального центра комплектования, ему готовят подозрение.

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