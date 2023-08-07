Військкому з Закарпаття, який експлуатував солдатів, назвали розмір застави

Судове засідання у справі закарпатського військкома. Фото: Суспільне

Личаківський суд Львова обрав запобіжний захід військкому із Закарпаття. Його триматимуть під вартою із правом внесення застави у 805 тисяч гривень.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного із зали суду.

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"Після внесення застави підозрюваний звільняється з-під варти і зобов’язується перебувати у своєму населеному пункті, здати паспорти. У випадку невнесення застави строк тримання під вартою становитиме з 7 серпня до 2 жовтня", — каже суддя Роман Грицко.

Справа закарпатського військкома: подробиці

Військового комісара з Закарпаття затримали 2 серпня. За версією слідства, підозрюваний використовував солдатів для будівництва приватного будинку. Земельну ділянку під новобудовою він придбав напередодні і оформив її на родича. За це йому загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

І не лише це зловживання службовим становищем насторожило правоохоронців. Під час обшуків у помешканні чоловіка вдалося виявити багато російської символіки, зокрема: футболку із гербом "СССР", георгіївські стрічки, прапор і військовий головний убір РФ, радянське посвідчення, партійний квиток члена забороненої партії та коробку із монетами Росії.

Раніше ми розповідали, у Полтавській області затримали члена військово-лікарської комісії, який вимагав 400 доларів США за справку про непридатність для проходження військової служби.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викрило посадовців Рівненського обласного та районного військкоматів, які знущалися та сильно побили військового. Таким чином, вони залякали чоловіка, аби той не розповідав про їхні порушення під час служби.