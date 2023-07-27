На Полтавщині затримали члена ВЛК, який "продавав" справки про непридатність

Затримання члена ВЛК. Фото: t.me/dsr_npu

У Полтавській області затримали члена військово-лікарської комісії, який вимагав 400 доларів США за справку про непридатність для проходження військової служби. Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

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У відомстві розповіли, що правоохоронці викрили начальника хірургічного кабінету однієї з військових частин. Він був членом ВЛК та вимагав хабар за ухвалення позитивного рішення про непридатність до військової служби.

Поліція затримала порушника і наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викрило посадовців Рівненського обласного та районного військкоматів, які знущалися та сильно побили військового. Таким чином, вони залякали чоловіка, аби той не розповідав про їхні порушення під час служби.