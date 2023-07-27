Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow В Полтавской области задержали члена ВЛК, который "продавал" справки о непригодности arrow

В Полтавской области задержали члена ВЛК, который "продавал" справки о непригодности

27 июля 2023 17:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Полтавской области задержали члена ВЛК, который "продавал" справки о непригодности
Задержание члена ВВК. Фото: t.me/dsr_npu
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Полтавской области задержали члена военно-врачебной комиссии, который требовал 400 долларов США за справку о непригодности для прохождения военной службы. Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.

Читайте также:

Что известно о махинациях врача

В ведомстве рассказали, что правоохранители разоблачили начальника хирургического кабинета одной из воинских частей. Он был членом ВВК и потребовал взятку за принятие положительного решения о непригодности к военной службе.

Полиция задержала нарушителя и решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Отмечается, что досудебное расследование по уголовному производству осуществляется по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с требованием неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Государственное бюро расследований разоблачило должностных лиц Ровенского областного и районного военкоматов, которые издевались и сильно избили военного. Таким образом, они запугали мужчину, чтобы тот не рассказывал об их нарушениях во время службы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

None

"Будем сбивать": в Воздушных силах прокомментировали ракетные удары по Украине

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз