В Полтавской области задержали члена ВЛК, который "продавал" справки о непригодности

Задержание члена ВВК. Фото: t.me/dsr_npu

В Полтавской области задержали члена военно-врачебной комиссии, который требовал 400 долларов США за справку о непригодности для прохождения военной службы. Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.

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В ведомстве рассказали, что правоохранители разоблачили начальника хирургического кабинета одной из воинских частей. Он был членом ВВК и потребовал взятку за принятие положительного решения о непригодности к военной службе.

Полиция задержала нарушителя и решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Отмечается, что досудебное расследование по уголовному производству осуществляется по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с требованием неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Государственное бюро расследований разоблачило должностных лиц Ровенского областного и районного военкоматов, которые издевались и сильно избили военного. Таким образом, они запугали мужчину, чтобы тот не рассказывал об их нарушениях во время службы.