Взрыв нефтепровода в Прикарпатье: полиция начала уголовное производство

Ликвидация последствий взрыва на нефтепроводе Фото: ГСЧС

Из-за пожара нефтепродуктов в Прикарпатье полиция начала уголовное производство. На месте происшествия продолжают работать необходимые службы, изымающие доказательства для проведения экспертизы.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Ход следствия

Сообщается, что на месте происшествия работают полицейские, специалисты-криминалисты и взрывотехники. Они, в частности, устанавливают обстоятельства и причину возгорания, а также изымают доказательства для проведения экспертизы.

"Утечка нефти в ручеек в лесном массиве произошла в результате разгерметизации трубопровода. В результате пожара пять человек госпитализированы в больницы с ожогами. Это двое детей — 11 и 8 лет, и трое взрослых — 35, 39 и 58 лет", — говорится в сообщении.

По факту пожара следователи Надворнянского районного отдела полиции начали досудебное расследование по признакам уголовного преступления.

Что известно о взрыве на нефтепроводе

Напомним, 30 сентября около 17:00 в Ивано-Франковской области раздался взрыв.

По имеющимся данным, произошел прорыв нефтепровода диаметром 150 миллиметров. В результате зафиксировали разлив нефтепродуктов вдоль потока на площади 100 квадратных метров. Также вспыхнул пожар, огонь перекинулся на частный дом.

Позже городской голова Надворной Зиновий Андреевич рассказал об обстановке после взрыва на нефтепроводе в Ивано-Франковской области. Он не исключает версию поджога.