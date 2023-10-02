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Вибух нафтопроводу на Прикарпатті: поліція розпочала кримінальне провадження

2 жовтня 2023 13:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Вибух нафтопроводу на Прикарпатті: поліція розпочала кримінальне провадження
Ліквідація наслідків вибуху на нафтопроводі. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Через пожежу нафтопродуктів на Прикарпатті поліція розпочала кримінальне провадження. На місці події продовжують працювати необхідні служби, які вилучають речові докази для проведення експертизи. 

Про це повідомляє МВС України. 

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Хід слідства

Повідомляється, що на місці події працюють поліцейські, спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки. Вони, зокрема, встановлюють обставини та причину займання, а також вилучають речові докази для проведення експертизи. 

"Витік нафти до потічка у лісовому масиві відбувся у результаті розгерметизації трубопроводу. У результаті пожежі п‘ятьох людей госпіталізували до лікарень з опіками. Це двоє дітей — 11 та 8 років, та троє дорослих — 35, 39 та 58 років", — йдеться у повідомленні. 

За фактом пожежі слідчі Надвірнянського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення. 

Що відомо про вибух на нафтопроводі

Нагадаємо, 30 вересня близько 17:00 в Івано-Франківській області пролунав вибух. 

За наявними даними, стався прорив нафтопроводу діаметром 150 міліметрів. Внаслідок цього зафіксували розлиття нафтопродуктів уздовж потічка на площі 100 квадратних метрів. Також спалахнула пожежа, вогонь перекинувся на приватний будинок.

Пізніше міський голова Надвірної Зиновій Андрійович розповів про обстановку після вибуху на нафтопроводі в Івано-Франківській області. Він не виключає версію підпалу. 

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