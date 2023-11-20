ВАКС заочно арестовал сына Олега Гладковского, — СМИ

Сын Олега Гладковского Игорь. Фото: соцсети

Высший антикоррупционный суд Украины вынес решение об аресте Игоря Гладковского, сына бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Гладковский-младший обвиняется в присвоении 13 миллионов гривен и их дальнейшей легализации, а сейчас он находится за границей.

Об этом сообщает "Бабель".

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Сообщается, что 6 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заочно объявили о подозрении Игорю Гладковскому и бывшему генеральному директору "Укрспецэкспорта" Павлу Букину.

По результатам расследования, руководивший "Укрспецэкспортом" Павел Букин заключил договор с компанией, находящейся под контролем Гладковского, на покупку авиационного радиоэлектронного оборудования по завышенной цене — около 450 тысяч долларов, что в семь раз превышает реальную стоимость товара.

Дело Игоря Гладковского

В 2019 году журналистское расследование от Bihus.Info выявило, что Игорь Гладковский участвовал в мошеннических схемах в оборонной отрасли Украины.

Расследование показало, что оборонные предприятия приобретали детали для военной техники из России. Эти запчасти ввозились контрабандой и без соответствующего контроля качества. Деньги "отмывали" через компании, управляемые лицами, связанными с "Укроборонпромом". В схеме также участвовали владелец "Оптимумспецдетали" Андрей Рогоза и его деловой партнер Виталий Жуков.

В свою очередь НАБУ объявило подозрения шести участникам этой коррупционной сети, связанной с хищением в сфере обороны. Однако позже Подольский районный суд потребовал от журналистов Bihus.Info отозвать заявления о причастности Игоря Гладковского к этим преступлениям.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили подозрения экс-директору "Укрспецэкспорта" Павлу Букину и сыну бывшего первого заместителя секретаря СНБО Игорю Гладковскому.

Также мы писали, что Национальное антикоррупционное бюро Украины приступило к расследованию выплат за электроэнергию с солнечных электростанций, которые расположены на временно оккупированных территориях.