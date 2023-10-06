Гладковскому и Букину объявили подозрения в разворовывании почти 13 млн гривен

Сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский. Фото: соцсети

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили подозрения экс-директору "Укрспецэкспорта" Павлу Букину и сыну бывшего первого заместителя секретаря СНБО Игорю Гладковскому. Их обвиняют в организации и злоупотреблении служебным положением, что нанесло ущерб государству на сумму почти 13 миллионов гривен.

Об этом сообщает НАБУ.

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"Следствие установило, что бывший руководитель ГК "Укрспецэкспорт", злоупотребляя своим служебным положением, заключил договор с компанией, подконтрольной сыну экс-первого заместителя секретаря СНБО Украины, о приобретении бортового радиоэлектронного оборудования (высотомеров) по ценам, умышленно завышенным почти в семь раз (около 450 тыс. долларов США)", — говорится в сообщении.

В НАБУ рассказали, что после уплаты государственной компанией предусмотренной договором суммы, соучастники схемы распорядились полученными в результате завышения цен средствами по своему усмотрению. По информации следствия, часть из них в сумме ориентировочно 170 тыс. долларов США была передана сыну экс-первого заместителя секретаря СНБО Украины.

Схема злоупотребления экс-директором ГК "Укрспецэкспорт" служебным положением с целью предоставления неправомерной выгоды. Фото: НАБУ

Во время совершения преступления Букин принимал меры конспирации для скрытия собственного участия в схеме. Он также советовал привлекать компании из конкретных иностранных юрисдикций, которые считал безопасными.

После получения ответов на запросы о международной правовой помощи от компетентных органов ОАЭ и Особого административного района КНР Гонконг детективы узнали реальную стоимость поставленных товаров, а также роль и участие соответствующих иностранных компаний и их должностных лиц.

"Поскольку указанные лица находятся за пределами Украины о подозрении им сообщили в порядке статьи 135 УПК Украины. Следствие в уголовном производстве детективы начали на основании материалов журналистского расследования", — говорится в сообщении.

В НАБУ напомнили, что Гладковский является участником еще одного уголовного производства о получении 950 тыс. грн неправомерной выгоды за влияние на принятие решения руководителем ГК "Укрспецэкспорт". Сейчас это дело слушается в суде.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование по делу о вероятной взятке экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева. Материалы следствия открыты для ознакомления, после чего дело передадут в суд.

Также мы писали, что Национальное антикоррупционное бюро Украины приступило к расследованию выплат за электроэнергию с солнечных электростанций, которые расположены на временно оккупированных территориях. В производстве фигурирует брат заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы.