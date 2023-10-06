Гладковському та Букіну оголосили підозри в розкраданні майже 13 млн гривень

Син колишнього першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський. Фото: соцмережі

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозри ексдиректору "Укрспецекспорту" Павлу Букіну та сину колишнього першого заступника секретаря РНБО Ігорю Гладковському. Їх звинувачують в організації та зловживанні службовим становищем, що завдало збитків державі на суму майже 13 мільйонів гривень.

Про це повідомляє НАБУ.

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"Слідство встановило, що колишній керівник ДК "Укрспецекспорт", зловживаючи своїм службовим становищем, уклав договір із компанією, підконтрольною сину експершого заступника секретаря РНБО України, про придбання бортового радіоелектронного обладнання (висотомірів) за цінами, умисно завищеними майже у сім разів (близько 450 тис. доларів США)", — йдеться у повідомленні.

У НАБУ розповіли, що після сплати державною компанією передбачаної договором суми, співучасники схеми розпорядились триманими у результаті завищення цін коштами на власний розсуд. За інформацією слідства, частина з них в сумі орієнтовно 170 тис. доларів США була передана сину експершого заступника секретаря РНБО України.

Схема зловживання ексдиректором ДК "Укрспецекспорт" службовим становищем з метою надання неправомірної вигоди. Фото: НАБУ

Під час вчинення злочину Букін вживав заходів конспірації для приховання власної участі у схемі. Він також радив залучати компанії з конкретних іноземних юрисдикцій, які вважав безпечними.

Після отримання відповідей на запити про міжнародну-правову допомогу від компетентних органів ОАЕ та Особливого адміністративного району КНР Гонконг детективи дізналися реальну вартість поставлених товарів, а також роль та участь відповідних іноземних компаній та їх посадових осіб.

"Оскільки вказані особи перебувають за межами України, про підозру їм повідомили у порядку статті 135 КПК України. Слідство у кримінальному провадженні детективи розпочали на підставі матеріалів журналістського розслідування", — йдеться у повідомленні.

У НАБУ нагадали, що Гладковський є учасником ще одного кримінального провадження щодо одержання 950 тис. грн неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення керівником ДК "Укрспецекспорт". Наразі ця справа слухається у суді.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі щодо ймовірного хабаря ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. Матеріали слідства відкрито захисту для ознайомлення, після чого справу передадуть до суду.

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