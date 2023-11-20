ВАКС заочно заарештував сина Олега Гладковського, — ЗМІ

Син Олега Гладковського Ігор. Фото: соцмережі

Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення про арешт Ігоря Гладковського, сина колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Гладковський-молодший звинувачується у присвоєнні 13 мільйонів гривень та їх подальшій легалізації, а зараз він перебуває за кордоном.

Про це повідомляє "Бабель".

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Повідомляється, що 6 жовтня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заочно оголосили про підозру Ігоря Гладковського та колишнього генерального директора "Укрспецекспорту" Павла Букіна.

За результатами розслідування, Павло Букін, який керував "Укрспецекспортом", уклав договір з компанією, яка перебуває під контролем Гладковського, на купівлю авіаційного радіоелектронного обладнання за завищеною ціною – близько 450 тисяч доларів, що у сім разів перевищує реальну вартість товару.

Справа Ігоря Гладковського

У 2019 році журналістське розслідування від Bihus.Info виявило, що Ігор Гладковський брав участь у шахрайських схемах в оборонній галузі України.

Розслідування показало, що оборонні підприємства купували деталі для військової техніки з Росії. Ці запчастини ввозилися контрабандою та без відповідного контролю якості. Гроші "відмивали" через компанії, які керували особи, пов'язані з "Укроборонпромом". У схемі також брали участь власник "Оптимумспецдеталі" Андрій Рогоза та його діловий партнер Віталій Жуков.

Своєю чергою, НАБУ оголосило підозри шести учасникам цієї корупційної мережі, пов'язаної з розкраданням у сфері оборони. Проте пізніше Подільський районний суд зажадав від журналістів Bihus.Info відкликати заяви про причетність Ігоря Гладковського до цих злочинів.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозри ексдиректору "Укрспецекспорту" Павлу Букіну та сину колишнього першого заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського.

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