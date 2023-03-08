ВАКС заочно арестовал владельца агрохолдинга за подкуп экс-председателя ДФС и его советника
Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал владельца агрохолдинга. Его подозревают в предоставлении 722 млн грн неправомерной выгоды экс-председателю ГФС и его советнику.
Об этом сообщает САП.
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"7 марта 2023 года следователь судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей владельцу одного из агрохолдингов, который в собственных интересах предоставил неправомерную выгоду в размере 722 млн грн бывшему председателю ГФС", — говорится в сообщении.
После задержания и доставки фигуранта к месту проведения досудебного расследования следователь судья решит вопрос о применении меры пресечения.
Сотрудники САП установили, что в течение 2015-2016 годов глава ГФС Украины получил в свою пользу и в пользу третьих лиц от владельца агрохолдинга свыше 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицом 3,2 млрд. грн.
Неправомерные действия владельца агрохолдинга квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины, бывшего главы ГФС Украины — по ч. 4 ст. 368 УК Украины и его советника — по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Напомним, 3 марта НАБУ и САП направили в суд дело экс-председателя ГНСУ, бывшего начальника первого отдельного отдела капитального строительства ГНСУ и директора частной компании-застройщицы. Они обвиняются в злоупотреблении служебным положением и коррупции.
Также мы писали, что следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей одному из участников преступной организации, которая держала на контроле должностных лиц Одесского городского совета. Им оказался бывший первый зам Труханова. В сообщении САП не указывается имя и фамилия обвиняемого, однако отметим, что должность первого заместителя городского головы Одессы занимал Михаил Кучук. Его уволили в январе этого года.