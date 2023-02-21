За хабарництво суддю з Кіровоградщини відсторонено від роботи — деталі справи

Суддя вимагав кошти за прийняття "правильного" рішення

Голову одного з райсудів Кіровоградщини відсторонено від здійснення правосуддя. Чоловік вимагав від підсудних кошти за ухвалення "правильного" рішення.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Що відомо

Так, за даними слідства, посадовець вимагав від громадянина кошти за вплив на прийняття рішення іншим суддею одного з районних судів Кропивницького щодо не притягнення особи до відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Свої "послуги" суддя оцінив у тисячу доларів.

Наразі Вища рада правосуддя відсторонила чоловіка від здійснення правосуддя.

"Строк відсторонення — до набрання вироком суду законної сили або закриття кримінального провадження у справі за його обвинуваченням", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дії судді кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ зібрала доказову базу на представника білоруської спецслужби, який у складі російської приватної військової компанії "Редут" пішов воювати проти України. Відтак суд виніс співробітнику білоруських спецслужб вирок — 10 років за ґратами.