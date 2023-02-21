За хабарництво суддю з Кіровоградщини відсторонено від роботи — деталі справи

Вимагав хабар у тисячу доларів: суддю з Кіровоградщини відсторонили від роботи
Голову одного з райсудів Кіровоградщини відсторонено від здійснення правосуддя. Чоловік вимагав від підсудних кошти за ухвалення "правильного" рішення.
Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
-
На Одещині зареєстровано перший в цьому році випадок отруєння грибами: як вберегтись
-
"Вбивця Google" в Україні: що таке ChatGPT та як він працює
-
Цілком таємно: реакція іноземних ЗМІ на візит Байдена до Києва
-
У Львові презентували перший друкований церковнослов'янсько-український словник
-
Пригожин звинувачує Шойгу та Герасимова у спробі знищити "вагнерівців": деталі
-
Перезапуск "Хеллбоя" буде фолк-хорором із рейтингом R
-
Кіліан Мбаппе став на захист Неймара: що сказав віцечемпіон світу
-
Закликав кримських татар підтримати війну рф: СБУ повідомила про підозру окупаційному муфтію мусульман Криму
-
Україна ще не отримала близько чверті обіцяних важких озброєнь Заходу, — дослідження
-
Морив голодом, катував та знущався з цивільних: на Чернігівщині до 12 років засудили військового рф
Що відомо
Так, за даними слідства, посадовець вимагав від громадянина кошти за вплив на прийняття рішення іншим суддею одного з районних судів Кропивницького щодо не притягнення особи до відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Свої "послуги" суддя оцінив у тисячу доларів.
Наразі Вища рада правосуддя відсторонила чоловіка від здійснення правосуддя.
"Строк відсторонення — до набрання вироком суду законної сили або закриття кримінального провадження у справі за його обвинуваченням", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дії судді кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ зібрала доказову базу на представника білоруської спецслужби, який у складі російської приватної військової компанії "Редут" пішов воювати проти України. Відтак суд виніс співробітнику білоруських спецслужб вирок — 10 років за ґратами.