Суд в Україні виніс вирок співробітнику білоруських спецслужб: подробиці

Воював на боці рф: суд в Україні виніс вирок співробітнику білоруських спецслужб
Служба безпеки зібрала доказову базу на представника білоруської спецслужби, який у складі російської приватної військової компанії "Редут" пішов воювати проти України. Суд призначив йому 10 років ув’язнення.
Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.
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Обвинувачення
Як розповіли в СБУ, у лавах окупаційного угруповання він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони України на Харківському і Краматорському напрямках.
"Серед його основних завдань був збір розвідданих про зразки іноземного озброєння, які надходять підрозділам ЗСУ від західних партнерів. Крім того, він намагався розвідати плани можливої участі російських ПВК у спробах усунення від влади діючого режиму самопроголошеного президента Лукашенка", — зазначається у повідомленні.
На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 4 ст. 447 Кримінального кодексу України (найманство). За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 10 років ув’язнення.
Що відомо про засудженого
Як свідчать матеріали слідства, злочинцем є мешканець Мінської області, якого у грудні 2020 року зарахували до складу 2-го антитерористичного відділу КДБ на посаду "розвідника".
"Після початку повномасштабного вторгнення отримав завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. За легендою він мав діяти під виглядом іноземного найманця, а зібрану розвідінформацію передавати у Мінськ через зв’язкового", — розповіли в СБУ.
Для цього влітку минулого року, за інформацією СБУ, він прибув до тренувального табору російської ПВК, де пройшов оперативно-бойову підготовку під керівництвом кадрових співробітників російських спецслужб.
Потім його перекинули у складі окупаційного угруповання на східний фронт.
Полон
Українські захисники захопили ворожого поплічника у полон під час одного з боїв на Донеччині у вересні минулого року.
"Затриманий одразу намагався видати себе за "рядового" бойовика і тим самим хотів приховати свою приналежність до білоруської спецслужби. Однак співробітники військової контррозвідки СБУ "розкололи" зловмисника і отримали від нього інформацію про поставлені завдання", — йдеться у повідомленні українського відомства.
Нагадаємо, раніше українські спецслужби виявили на території Чернігівської області білоруського шпигуна. Зрадник вивозив чоловіків призовного віку за кордон і збирав інформацію про українські війська в прикордонних районах.