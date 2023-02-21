Суд в Украине вынес приговор сотруднику белорусских спецслужб: подробности

Сотрудник белорусского КГБ попал в плен в сентябре прошлого года

Служба безопасности собрала доказательную базу на представителя белорусской спецслужбы, который в составе российской частной военной компании "Редут" пошел воевать против Украины. Суд назначил ему 10 лет заключения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Обвинение

Как рассказали в СБУ, в рядах оккупационной группировки он активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны Украины на Харьковском и Краматорском направлениях.

"Среди его основных задач был сбор разведданных об образцах иностранного вооружения, которые поступают подразделениям ВСУ от западных партнеров. Кроме того, он пытался разведать планы возможного участия российских ЧВК в попытках отстранения от власти действующего режима самопровозглашенного президента Лукашенко", — отмечается в сообщении.

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 4 ст. 447 Уголовного кодекса Украины (наемничество). По материалам Службы безопасности суд назначил ему 10 лет заключения.

Что известно об осужденном

Как свидетельствуют материалы следствия, преступником является житель Минской области, которого в декабре 2020 года отнесли в состав 2-го антитеррористического отдела КГБ на должность "разведчика".

"После начала полномасштабного вторжения получил задачу на проведение разведывательно-взрывной деятельности против Украины. По легенде он должен был действовать под видом иностранного наемника, а собранную развединформацию передавать в Минск через связного", — рассказали в СБУ.

Для этого летом прошлого года, по информации СБУ, он прибыл в тренировочный лагерь российского ЧВК, где прошел оперативно-боевую подготовку под руководством кадровых сотрудников российских спецслужб.

Затем его перебросили в состав оккупационной группировки на восточный фронт.

Плен

Украинские защитники захватили вражеского приспешника в плен во время одного из боев Донецкой области в сентябре прошлого года.

"Задержанный сразу пытался выдать себя за "рядового" боевика и тем самым хотел скрыть свою принадлежность к белорусской спецслужбе. Однако сотрудники военной контрразведки СБУ "раскололи" злоумышленника и получили от него информацию о поставленных задачах", — говорится в сообщении украинского ведомства.

Напомним, ранее украинские спецслужбы обнаружили на территории Черниговской области белорусского шпиона. Предатель вывозил мужчин призывного возраста за границу и собирал информацию об украинских войсках в приграничных районах.