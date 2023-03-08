ВАКС заочно арештував власника агрохолдингу за підкуп ексголови ДФС та його радника

Неправомірні дії власника агрохолдингу кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК України

Вищий антикорупційний суд України заочно арештував власника агрохолдингу. Його підозрюють у наданні 722 млн грн неправомірної вигоди ексголові ДФС та його раднику.

Про це повідомляє САП.

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"7 березня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою власнику одного з агрохолдингів, який у власних інтересах надав неправомірну вигоду у розмірі 722 млн грн колишньому голові ДФС України та його раднику", — йдеться в повідомленні.

Після затримання та доставлення фігуранта до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування запобіжного заходу.

Працівники САП встановили, що протягом 2015 -2016 років очільник ДФС України одержав на свою користь та на користь третіх осіб від власника агрохолдингу понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.

Неправомірні дії власника агрохолдингу кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК України, колишнього очільника ДФС України — за ч. 4 ст. 368 КК України та його радника — за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, 3 березня, НАБУ та САП скерували до суду справу ексголови ДПСУ, колишнього начальника першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ та директора приватної компанії-забудовниці. Їх звинувачують у зловживанні службовим становищем та корупції.

Також ми писали, що слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з учасників злочинної організації, яка тримала на контролі посадовців Одеської міської ради. Ним виявився колишній перший заступник Труханова. В повідомленні САП не вказується ім’я та прізвище обвинуваченого, втім зазначимо, що посаду першого заступника міського голови Одеси займав Михайло Кучук. Його звільнили в січні цього року.