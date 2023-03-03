Справу ексголови ДПСУ, який продавав квартири прикордонників, скеровано до суду

Приватна компанія мала збудувати та передати у першому півріччі 2019 року ДПСУ 66 квартир у центрі Львова

Сьогодні, 3 березня, НАБУ та САП скерували до суду справу ексголови ДПСУ, колишнього начальника першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ та директора приватної компанії-забудовниці. Їх звинувачують у зловживанні службовим становищем та корупції.

Про це повідомляє НАБУ.

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"Слідство встановило, що приватна компанія мала збудувати та передати у першому півріччі 2019 року ДПСУ 66 квартир у центрі Львова для подальшого заселення прикордонників та їхніх родин. Натомість ДПСУ отримала 53 квартири у передмісті Львова, загальна вартість яких, за результатами експертизи, на 10,68 млн грн дешевша за нерухомість у Львові", — йдеться у повідомленні.

Компанія-забудовниця, попри укладені договори з ДПСУ, продала квартири у Львові стороннім покупцям. Ексголові ДПСУ запропонували схему "заміни".

"В обмін на це він отримав паркомісце зі "знижкою" у будинку в Києві, заплативши майже вдвічі меншу ціну", — додали в НАБУ.

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили підозру сімом особам за підозру у заволодінні нерухомістю держпідприємства Національна кінематика України. Йдеться про 14 будов та споруд на околиці Києва, загальною вартістю майже 42 млн гривень.

Також ми писали, що за матеріалами НАБУ та САП до суду скеровано справу щодо заступника начальника однієї зі служб регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця". Обвинувачений завдав збитків на майже 10 млн гривень.

Додамо, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 2 лютого завершили розслідування стосовно ексголови Державної фіскальної служби України Романа Насірова та його радника. Їх підозрюють в одержанні 5,5 млн доларів та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу.