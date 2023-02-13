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До суду передали справу щодо мільйонних зловживань в Укрзалізниці

13 лютого 2023 12:34
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
До суду передали справу щодо мільйонних зловживань в Укрзалізниці
Посадовець Укрзалізниці завдав збитків на майже 10 млн гривень
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

За матеріалами НАБУ та САП до суду скеровано справу щодо заступника начальника однієї зі служб регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця". Обвинувачений завдав збитків на майже 10 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Деталі

Так, у межах досудового розслідування встановлено, що обвинувачений посадовець зловживав службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для інших юридичних осіб.

Зокрема, заступник начальника служби пропонував особам забезпечити перемогу у відкритих торгах із закупівлі пристроїв живлення для пасажирських вагонів для потреб регіональної філії залізниці та подальше укладення із зазначеними товариствами договорів про закупівлю товарів за свідомо завищеними цінами.

Так, у 2017 році під час проведення тендерів посадовець безпідставно включив до тендерної документації дискримінаційні вимоги для обмеження участі інших учасників, крім двох визначених раніше товариств. Після чого з переможцями вищевказаного тендеру було підписано договори постачання пристроїв.

Як наслідок, Укрзалізниця за поставлену продукцію надмірно сплатила понад 9,6 млн гривень, що підтверджується висновками судово-економічної експертизи.

Наразі посадовцю загрожує покарання від трьох до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ спільно з Офісом генпрокурора вручили ексзаступнику МОЗ підозру за реєстрацію сумнівних ліків проти коронавірусу.

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