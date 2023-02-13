В суд передали дело по миллионным злоупотреблениям в Укрзализныце

Чиновник Укрзализныци нанес ущерб почти на 10 млн гривен

По материалам НАБУ и САП в суд направлено дело в отношении заместителя начальника одной из служб регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця". Обвиняемый нанес ущерб почти на 10 млн гривен.

Об этом сообщает прессслужба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Так, в рамках досудебного расследования установлено, что обвиняемое должностное лицо злоупотребляло служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для других юридических лиц.

В частности, заместитель начальника службы предлагал лицам обеспечить победу в открытых торгах по закупке устройств питания для пассажирских вагонов для нужд регионального филиала железной дороги и последующее заключение с указанными обществами договоров о закупке товаров по заведомо завышенным ценам.

Так, в 2017 году во время проведения тендеров должностное лицо безосновательно включило в тендерную документацию дискриминационные требования для ограничения участия других участников, кроме двух определенных ранее обществ. После чего с победителями вышеуказанного тендера были подписаны договоры по поставкам устройств.

Как следствие, Укрзализныця за поставленную продукцию чрезмерно уплатила более 9,6 млн гривен, что подтверждается выводами судебно-экономической экспертизы.

В настоящее время должностному лицу грозит наказание от трех до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, ранее мы писали, что СБУ совместно с Офисом генпрокурора вручили экс-заместителю Минздрава подозрение за регистрацию сомнительных лекарств против коронавируса.