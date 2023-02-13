Колишньому першому заступнику міністра охорони здоров'я оголосили підозру

Колишній посадовець, як виявило слідство, сприяв реєстрації в Україні препаратів сумнівної якості

Експерший заступник міністра охорони здоров’я отримав підозру через порушення порядку держреєстрації лікарських засобів. Він дозволив реєструвати біодобавку як медпрепарат.

Про це повідомляють пресслужби СБУ та Офісу генпрокурора.

Підозра ексчиновнику

Колишньому першому заступнику міністра охорони здоров’я України, звільненому минулого тижня, оголосили підозру.

Його звинуватили у порушенні встановленого порядку державної реєстрації лікарських засобів (ч. 1 ст. 321-2 КК України).

Про кого саме йдеться, правоохоронці не повідомляють, але відомо, що 8 лютого Кабмін звільнив за власним бажанням першого заступника міністра охорони здоров’я Олександра Комаріду.

У чому звинувачують колишнього заступника міністра

За інформацією слідства, Комаріда сприяв незаконній реєстрації лікарських засобів сумнівної якості.

Він підписав рішення про спрощену процедуру реєстрації препарату для лікування грипу, застуди і навіть Covid-19.

Цей препарат, зазначили у СБУ, фактично є біологічно активною добавкою і потребує додаткових досліджень, тож його неможливо було реєструвати як лікарський засіб.

Нагадаємо, що 3 лютого СБУ заявила про викриття масштабних схем розкрадання державних коштів, виділених на продовольче забезпечення підрозділів Сил оборони. Через створений злочинний механізм сума збитків, завдана Міністерству оборони, становить понад 119,5 млн грн.

Фото: СБУ