СБУ викрила схему з розкрадання понад 100 млн грн на харчуванні для Сил оборони

Керівникам підприємств, які були задіяні у схемі, оголосили підозру

СБУ виявила масштабу схему розкрадання державних коштів, які виділялися на харчування військовослужбовців Сил оборони України. Загальна сума збитків становить 119,5 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Деталі махінації

У СБУ розповіли про деталі злочинної схеми.

Спецслужба встановила, що посадовці одного із департаментів Міністерства оборони підписали угоди із очільниками двох комерційних підприємств. Згідно із деталями угод, фірми мали доставити оптові партії харчів до місць дислокації підрозділів Сил оборони.

Але, як виявили слідчі СБУ, у підприємств, на рахунки яких були переведені кошти, не було ні виробничої бази, ні технологічного обладнання.

Замість виконання вказаних в угодах послуг вони просто виводили державні кошти в тінь, використовуючи низку афілійованих фірм.

Підозри і розслідування

Очільникам вищезгаданих підприємств уже оголосили підозри.

Їхні дії кваліфікували за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Можлива причетність до злочинної схеми посадовців Міністерства оборони поки що лише встановлюється.

Розкрадання на Київщині

Крім того, СБУ виявила схему розкрадання коштів, виділених на харчування однієї із військових частин.

Слідчі з’ясували, що схему організував командир частини, а діяв він за допомогою чотирьох своїх підлеглих і представників комерційних структур.

Двом фігурантам справи готують підозру за:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та обрання міри запобіжного заходу.

Загальна сума вкраденого за цією схемою становить близько 2,4 млн грн.

Нагадаємо, що 21 січня видання "Дзеркало тижня" опублікувало матеріал журналіста і засновника проєкту "Наші гроші" Юрія Ніколова, у якому стверджується, що за участі Міністерства оборони України розкрадаються кошти на закупівлі харчів для ЗСУ. Зокрема, за словами журналіста, відомство, законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку, а картоплю замовили по 22 грн за кілограм, при цьому роздрібна ціна в магазині становить 8–9 грн.

У Міноборони заявили, що інформація про закупівлю харчування для армії за завищеними цінами розповсюджується з ознаками навмисних маніпуляцій та вводить в оману. У відомстві повідомили, що проводять внутрішню перевірку та готують матеріали до СБУ для проведення розслідування щодо поширення свідомо неправдивих даних.

Фото: Служба безпеки України