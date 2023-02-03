СБУ разоблачила схему по хищению более 100 млн грн на питании для Сил обороны

СБУ разоблачила схему хищения средств на продуктах для ВСУ: сумма украденного превышает 100 млн
СБУ выявила масштабу схему хищения государственных средств, выделявшихся на питание военнослужащих Сил обороны Украины. Общая сумма ущерба составляет 119,5 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.
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Детали махинации
В СБУ рассказали о деталях преступной схемы.
Спецслужба установила, что должностные лица одного из департаментов Министерства обороны подписали соглашения с руководителями двух коммерческих предприятий. Согласно деталям соглашений, фирмы должны были доставить оптовые партии продовольствия в места дислокации подразделений Сил обороны.
Но, как установили следователи СБУ, у предприятий, на счета которых были переведены средства, не было ни производственной базы, ни технологического оборудования.
Вместо выполнения указанных в сделках услуг они просто выводили государственные средства в тень, используя ряд аффилированных фирм.
Подозрения и расследование
Руководителям вышеупомянутых предприятий уже объявили подозрения.
Их действия квалифицировали по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Возможная причастность к преступной схеме должностных лиц Министерства обороны пока только устанавливается.
Хищение в Киевской области
Кроме того, СБУ выявила схему хищения средств, выделенных на питание одной из воинских частей.
Следователи выяснили, что схему организовал командир части, а действовал он с помощью четырех своих подчиненных и представителей коммерческих структур.
Двум фигурантам дела готовят подозрение за:
- ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
- ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и избрание меры пресечения.
Общая сумма украденного по этой схеме составляет около 2,4 млн грн.
Напомним, что 21 января издание "Зеркало недели" опубликовало материал журналиста и основателя проекта "Наши деньги" Юрия Николова, в котором утверждается, что с участием Министерства обороны Украины разворовываются средства на закупку продовольствия для ВСУ. В частности, по словам журналиста, ведомство законтрактовало яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн за штуку, а картошку заказали по 22 грн за килограмм, при этом розничная цена в магазине составляет 8–9 грн.
В Минобороны заявили, что информация о закупке питания для армии по завышенным ценам распространяется с признаками умышленных манипуляций и вводит в заблуждение. В ведомстве сообщили, что проводят внутреннюю проверку и готовят материалы в СБУ для проведения расследования распространения заведомо ложных данных.
Фото: Служба безопасности Украины