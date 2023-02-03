Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Криминал arrow СБУ разоблачила схему хищения средств на продуктах для ВСУ: сумма украденного превышает 100 млн arrow

СБУ разоблачила схему хищения средств на продуктах для ВСУ: сумма украденного превышает 100 млн

3 февраля 2023 11:36
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
СБУ разоблачила схему по хищению более 100 млн грн на питании для Сил обороны
Руководителям предприятий, задействованных в схеме, объявили подозрение
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

СБУ выявила масштабу схему хищения государственных средств, выделявшихся на питание военнослужащих Сил обороны Украины. Общая сумма ущерба составляет 119,5 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Читайте также:

Детали махинации

В СБУ рассказали о деталях преступной схемы.

Спецслужба установила, что должностные лица одного из департаментов Министерства обороны подписали соглашения с руководителями двух коммерческих предприятий. Согласно деталям соглашений, фирмы должны были доставить оптовые партии продовольствия в места дислокации подразделений Сил обороны.

Но, как установили следователи СБУ, у предприятий, на счета которых были переведены средства, не было ни производственной базы, ни технологического оборудования.

Вместо выполнения указанных в сделках услуг они просто выводили государственные средства в тень, используя ряд аффилированных фирм.

Подозрения и расследование

Руководителям вышеупомянутых предприятий уже объявили подозрения.

Их действия квалифицировали по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Возможная причастность к преступной схеме должностных лиц Министерства обороны пока только устанавливается.

Хищение в Киевской области

Кроме того, СБУ выявила схему хищения средств, выделенных на питание одной из воинских частей.

Следователи выяснили, что схему организовал командир части, а действовал он с помощью четырех своих подчиненных и представителей коммерческих структур.

Двум фигурантам дела готовят подозрение за:

  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
  • ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и избрание меры пресечения.

Общая сумма украденного по этой схеме составляет около 2,4 млн грн.

Напомним, что 21 января издание "Зеркало недели" опубликовало материал журналиста и основателя проекта "Наши деньги" Юрия Николова, в котором утверждается, что с участием Министерства обороны Украины разворовываются средства на закупку продовольствия для ВСУ. В частности, по словам журналиста, ведомство законтрактовало яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн за штуку, а картошку заказали по 22 грн за килограмм, при этом розничная цена в магазине составляет 8–9 грн.

В Минобороны заявили, что информация о закупке питания для армии по завышенным ценам распространяется с признаками умышленных манипуляций и вводит в заблуждение. В ведомстве сообщили, что проводят внутреннюю проверку и готовят материалы в СБУ для проведения расследования распространения заведомо ложных данных.

Фото: Служба безопасности Украины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

12:55 Штрафы — 17 тыс. грн. и лишение прав: украинским водителям напомнили, за что грозит серьезное наказание

Новина з відео

12:55 Враг не пройдет: на севере усиленно охраняют объекты критической инфраструктуры от диверсантов

12:52 ​​​Укрэнерго рассказала о ситуации в отечественной энергосистеме: имеется ли дефицит мощности

12:52 "Вы так коварно напали": Лобода представила откровенную патриотическую песню-обращение к оккупантам

12:44 "Российский паспорт" эксзамминистра обороны: журналист Ткач извинился за обнародованный фейк

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:42 Шольц назвал войну в Украине давно задуманным планом рф

12:41 "На кону связи и деньги": звезда украинского спорта прокомментировала скандальную позицию МОК

12:35 США пришлют Украине бомбы наземного базирования с GPS-наведением: когда состоится первая поставка

12:31 Центральную ВВК поймали на выдаче фальшивых документов о непригодности к военной службе

Новина з фото

12:30 Зацелованный и счастливый: одесский зоопарк готовит новый клип ко Дню влюбленных

Новина з відео

12:55 Враг не пройдет: на севере усиленно охраняют объекты критической инфраструктуры от диверсантов

Новина з відео

11:20 Одесса технически готова к переходу на графики отключения света

Новина з відео

09:49 В оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль: росСМИ сообщают о смерти коллаборанта

Новина з відео

06:57 В Германии поезд наехал на детей: есть погибшие

Новина з відео

23:20 Диктатор пути угрожает Западу "не только бронетехникой"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

22:18 Зеленский провел заседание Ставки в двойном формате: подробности

Новина з відео

20:38 В Гааге будет работать Международный центр расследования преступлений рф против Украины

Новина з відео

19:30 Взрывы под Мелитополем и в Мариуполе: стали известны подробности

Новина з відео

19:21 Зеленский обратился к участникам Национального молитвенного завтрака: что сказал

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 3 февраля: Овнам — приятная встреча, Водолеям — важная новость

08:00 Что ждать от гривни в 2023 году

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Эксклюзив

17:09 Астролог назвала даты, когда ждать ракетных обстрелов в феврале

16:31 Ничего святого: как пропагандисты кремля от бессилия вспоминают бога, а действуют как сатана

Новина з фото

14:31 "Весна будет через шесть недель", — сурок Тимка сделал традиционный прогноз

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:14 Точка невозврата приближается: как международные санкции разрушают экономику россии

Эксклюзив

20:45 От премиум-дома в Киеве до камеры в СИЗО: на сколько лет могут сесть скандальные секс-блоггеры

Эксклюзив

20:30 "Мы можем потерять определенные территории, но ненадолго": астролог дала прогноз боевых действий в феврале

Эксклюзив

19:07 Потери россиян в январе вдвое побили рекорд смертей в Афганистане за 10 лет: анализ шокирующих цифр

17:25 "Требования времени таковы, что каждая школа будет нуждаться в таком укрытии", — в Харькове обустроили первое школьное бомбоубежище

Актуальное по теме

None 3 Февраль 12:55

Штрафы — 17 тыс. грн. и лишение прав: украинским водителям напомнили, за что грозит серьезное наказание

None 3 Февраль 12:55

Враг не пройдет: на севере усиленно охраняют объекты критической инфраструктуры от диверсантов

None 3 Февраль 12:49

​​​Укрэнерго рассказала о ситуации в отечественной энергосистеме: имеется ли дефицит мощности

None 3 Февраль 12:51

"Вы так коварно напали": Лобода представила откровенную патриотическую песню-обращение к оккупантам

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB