СБУ разоблачила схему по хищению более 100 млн грн на питании для Сил обороны

Руководителям предприятий, задействованных в схеме, объявили подозрение

СБУ выявила масштабу схему хищения государственных средств, выделявшихся на питание военнослужащих Сил обороны Украины. Общая сумма ущерба составляет 119,5 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Детали махинации

В СБУ рассказали о деталях преступной схемы.

Спецслужба установила, что должностные лица одного из департаментов Министерства обороны подписали соглашения с руководителями двух коммерческих предприятий. Согласно деталям соглашений, фирмы должны были доставить оптовые партии продовольствия в места дислокации подразделений Сил обороны.

Но, как установили следователи СБУ, у предприятий, на счета которых были переведены средства, не было ни производственной базы, ни технологического оборудования.

Вместо выполнения указанных в сделках услуг они просто выводили государственные средства в тень, используя ряд аффилированных фирм.

Подозрения и расследование

Руководителям вышеупомянутых предприятий уже объявили подозрения.

Их действия квалифицировали по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Возможная причастность к преступной схеме должностных лиц Министерства обороны пока только устанавливается.

Хищение в Киевской области

Кроме того, СБУ выявила схему хищения средств, выделенных на питание одной из воинских частей.

Следователи выяснили, что схему организовал командир части, а действовал он с помощью четырех своих подчиненных и представителей коммерческих структур.

Двум фигурантам дела готовят подозрение за:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и избрание меры пресечения.

Общая сумма украденного по этой схеме составляет около 2,4 млн грн.

Напомним, что 21 января издание "Зеркало недели" опубликовало материал журналиста и основателя проекта "Наши деньги" Юрия Николова, в котором утверждается, что с участием Министерства обороны Украины разворовываются средства на закупку продовольствия для ВСУ. В частности, по словам журналиста, ведомство законтрактовало яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн за штуку, а картошку заказали по 22 грн за килограмм, при этом розничная цена в магазине составляет 8–9 грн.

В Минобороны заявили, что информация о закупке питания для армии по завышенным ценам распространяется с признаками умышленных манипуляций и вводит в заблуждение. В ведомстве сообщили, что проводят внутреннюю проверку и готовят материалы в СБУ для проведения расследования распространения заведомо ложных данных.

Фото: Служба безопасности Украины