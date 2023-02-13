Бывшему первому заместителю министра здравоохранения объявили подозрение

Бывший чиновник, как выявило следствие, способствовал регистрации в Украине препаратов сомнительного качества

Экспертный заместитель министра здравоохранения получил подозрение из - за нарушения порядка госрегистрации лекарственных средств. Он разрешил регистрировать биодобавку в качестве медпрепарата.

Об этом сообщают прессслужбы СБУ и Офиса генпрокурора.

Подозрение экс-чиновнику

Бывшему первому заместителю министра здравоохранения Украины, уволенному на прошлой неделе, объявили подозрение.

Его обвинили в нарушении установленного порядка государственной регистрации лекарственных средств (ч. 1 ст. 321-2 УК Украины).

О ком именно идет речь, правоохранители не сообщают, но известно, что 8 февраля Кабмин уволил по собственному желанию первого заместителя министра здравоохранения Александра Комариду.

В чем обвиняют бывшего замминистра

По информации следствия, Комарида способствовал незаконной регистрации лекарственных средств сомнительного качества.

Он подписал решение об упрощенной процедуре регистрации препарата для лечения гриппа, простуды и даже Covid-19.

Этот препарат, отметили в СБУ, фактически является биологически активной добавкой и требует дополнительных исследований, поэтому его невозможно было регистрировать как лекарственное средство.

Напомним, что 3 февраля СБУ заявила о разоблачении масштабных схем хищения государственных средств, выделенных на продовольственное обеспечение подразделений Сил обороны. Из-за созданного преступного механизма сумма ущерба, нанесенная Министерству обороны, составляет более 119,5 млн грн.

Фото: СБУ