Бывшему первому заместителю министра здравоохранения объявили подозрение

Прокурора вручила экс-заместителю Минздрава Комариди подозрение за регистрацию сомнительных лекарств против коронавируса
Экспертный заместитель министра здравоохранения получил подозрение из - за нарушения порядка госрегистрации лекарственных средств. Он разрешил регистрировать биодобавку в качестве медпрепарата.
Об этом сообщают прессслужбы СБУ и Офиса генпрокурора.
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Подозрение экс-чиновнику
Бывшему первому заместителю министра здравоохранения Украины, уволенному на прошлой неделе, объявили подозрение.
Его обвинили в нарушении установленного порядка государственной регистрации лекарственных средств (ч. 1 ст. 321-2 УК Украины).
О ком именно идет речь, правоохранители не сообщают, но известно, что 8 февраля Кабмин уволил по собственному желанию первого заместителя министра здравоохранения Александра Комариду.
В чем обвиняют бывшего замминистра
По информации следствия, Комарида способствовал незаконной регистрации лекарственных средств сомнительного качества.
Он подписал решение об упрощенной процедуре регистрации препарата для лечения гриппа, простуды и даже Covid-19.
Этот препарат, отметили в СБУ, фактически является биологически активной добавкой и требует дополнительных исследований, поэтому его невозможно было регистрировать как лекарственное средство.
Напомним, что 3 февраля СБУ заявила о разоблачении масштабных схем хищения государственных средств, выделенных на продовольственное обеспечение подразделений Сил обороны. Из-за созданного преступного механизма сумма ущерба, нанесенная Министерству обороны, составляет более 119,5 млн грн.
Фото: СБУ