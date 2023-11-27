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ВАКС взял под стражу экс-замглавы Госспецсвязи Виктора Жору

27 ноября 2023 11:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
ВАКС взял под стражу экс-замглавы Госспецсвязи Виктора Жору
Экс-заместитель главы Госспецсвязи. Фото: НВ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-заместителю главы Госспецсвязи Виктору Жоре. Его отправили под стражу.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Какая сумма залога

Он может выйти из-под стражи, внеся залог в размере 10 миллионов гривен. Если он это сделает, то на него будут возложены процессуальные обязанности.

В САП напомнили, что заместитель председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) подозревается в завладении государственными средствами.

Что известно о деле

Недавно детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн председателю Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрию Щиголю и его заместителю Виктору Жоре. В общей сложности в совершении преступлений подозреваются шесть членов организованной группы.

Позже стало известно, что экс-главу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины отпустили из-под стражи. За бывшего чиновника внесли залог в размере 25 млн гривен.

Напомним, Юрий Щиголь является владельцем криптовалюты на почти 1,5 млн долларов. Во время обысков у него обнаружили еще большую сумму наличных средств в иностранной валюте. 

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