Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow ВАКС взяв під варту ексзаступника голови Держспецзв’язку Віктора Жору arrow

ВАКС взяв під варту ексзаступника голови Держспецзв’язку Віктора Жору

27 листопада 2023 11:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
ВАКС взяв під варту ексзаступника голови Держспецзв’язку Віктора Жору
Ексзаступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора. Фото: НВ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексзаступнику голови Держспецзв’язку Віктора Жору. Його відправили під варту.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте також:

Яка сума застави

Зазначається, що він може вийти з-під варти, внісши заставу у розмірі 10 мільйонів гривень. Якщо він це зробить, то на нього буде покладено процесуальні обов’язки. 

У САП нагадали, що заступник Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку) підозрюється у заволодінні державними коштами.

Що відомо про справу

Нещодавно детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрію Щиголю та його заступнику Віктору Жорі. Загалом у вчиненні злочинів підозрюються шість членів організованої групи.

Пізніше стало відомо, що ексочільника Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України відпустили з-під варти. За колишнього посадовця внесли заставу у розмірі 25 млн гривень.  

Нагадаємо, Юрій Щиголь є власником криптовалюти на майже 1,5 млн доларів. Під час обшуків у нього знайшли ще велику суму готівкових коштів в іноземній валюті.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

06:41 В Україні обвалилися ціни на бензин — скільки сьогодні коштує 1 л пального на АЗС

Актуальне по темі