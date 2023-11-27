ВАКС взяв під варту ексзаступника голови Держспецзв’язку Віктора Жору

Ексзаступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора. Фото: НВ

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексзаступнику голови Держспецзв’язку Віктора Жору. Його відправили під варту.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Яка сума застави

Зазначається, що він може вийти з-під варти, внісши заставу у розмірі 10 мільйонів гривень. Якщо він це зробить, то на нього буде покладено процесуальні обов’язки.

У САП нагадали, що заступник Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку) підозрюється у заволодінні державними коштами.

Що відомо про справу

Нещодавно детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрію Щиголю та його заступнику Віктору Жорі. Загалом у вчиненні злочинів підозрюються шість членів організованої групи.

Пізніше стало відомо, що ексочільника Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України відпустили з-під варти. За колишнього посадовця внесли заставу у розмірі 25 млн гривень.

Нагадаємо, Юрій Щиголь є власником криптовалюти на майже 1,5 млн доларів. Під час обшуків у нього знайшли ще велику суму готівкових коштів в іноземній валюті.