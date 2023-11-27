ВАКС взяв під варту ексзаступника голови Держспецзв’язку Віктора Жору
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексзаступнику голови Держспецзв’язку Віктора Жору. Його відправили під варту.
Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Яка сума застави
Зазначається, що він може вийти з-під варти, внісши заставу у розмірі 10 мільйонів гривень. Якщо він це зробить, то на нього буде покладено процесуальні обов’язки.
У САП нагадали, що заступник Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку) підозрюється у заволодінні державними коштами.
Що відомо про справу
Нещодавно детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрію Щиголю та його заступнику Віктору Жорі. Загалом у вчиненні злочинів підозрюються шість членів організованої групи.
Пізніше стало відомо, що ексочільника Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України відпустили з-під варти. За колишнього посадовця внесли заставу у розмірі 25 млн гривень.
Нагадаємо, Юрій Щиголь є власником криптовалюти на майже 1,5 млн доларів. Під час обшуків у нього знайшли ще велику суму готівкових коштів в іноземній валюті.
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