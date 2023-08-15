ВАКС отстранил от должности главу Государственной судебной администрации: детали
В Высшем антикоррупционном суде отстранили от занимаемой должности главу Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова. Он подозревается в подстрекательстве к предоставлению взятки.
Об этом пишет прессслужба САП.
Детали дела
"11.08.2023 следственная судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, и отстранила председателя Государственной судебной администрации Украины, подозреваемого в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия и в завладении чужим имуществом путем обмана, от занимаемой должности до 24.09.2023", — говорится в сообщении.
Отмечается, что к этому решению подозреваемому применили меру пресечения в виде залога суммой 805,2 тысячи гривен.
В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Что известно о преступных действиях подозреваемого
Правоохранители установили, что в марте 2023 года глава ГСА Украины получил от физического лица взятку в размере 7,5 тысячи долларов США. Некоторую часть этих средств он должен был оставить себе, а 5 тысяч долларов отдать судьям, чтобы они вынесли решение в пользу коммерческого предприятия.
После получения денег он говорил лицу, что вопрос решается и что он говорил об этом с председателем Верховного Суда. Задержку в принятии решения он аргументировал объективными причинами.
"После разоблачения бывшего Председателя Верховного Суда, должностное лицо продолжало убеждать, что оговоренное решение будет принято и по этому поводу он планирует пообщаться с Председателем одного из кассационных судов. В то же время намерения общаться у него не было, средства передавать кому-либо для решения этого вопроса не собирался, как и не собирался возвращать полученные деньги лицу", — сообщали ранее в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Напомним, Высший антикоррупционный суд определил условия задержания для депутата Верховной Рады Анатолия Гунько, обвиняемого в коррупции. Суд принял решение содержать нардепа в СИЗО до 7 октября.