ВАКС отстранил от должности главу Государственной судебной администрации: детали

Глава Государственной судебной администрации Украины Алексей Сальников. Фото: пресс-служба ГСА

В Высшем антикоррупционном суде отстранили от занимаемой должности главу Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова. Он подозревается в подстрекательстве к предоставлению взятки.

Об этом пишет прессслужба САП.

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"11.08.2023 следственная судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, и отстранила председателя Государственной судебной администрации Украины, подозреваемого в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия и в завладении чужим имуществом путем обмана, от занимаемой должности до 24.09.2023", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к этому решению подозреваемому применили меру пресечения в виде залога суммой 805,2 тысячи гривен.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Что известно о преступных действиях подозреваемого

Правоохранители установили, что в марте 2023 года глава ГСА Украины получил от физического лица взятку в размере 7,5 тысячи долларов США. Некоторую часть этих средств он должен был оставить себе, а 5 тысяч долларов отдать судьям, чтобы они вынесли решение в пользу коммерческого предприятия.

После получения денег он говорил лицу, что вопрос решается и что он говорил об этом с председателем Верховного Суда. Задержку в принятии решения он аргументировал объективными причинами.

"После разоблачения бывшего Председателя Верховного Суда, должностное лицо продолжало убеждать, что оговоренное решение будет принято и по этому поводу он планирует пообщаться с Председателем одного из кассационных судов. В то же время намерения общаться у него не было, средства передавать кому-либо для решения этого вопроса не собирался, как и не собирался возвращать полученные деньги лицу", — сообщали ранее в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, Высший антикоррупционный суд определил условия задержания для депутата Верховной Рады Анатолия Гунько, обвиняемого в коррупции. Суд принял решение содержать нардепа в СИЗО до 7 октября.