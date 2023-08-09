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ВАКС відправив нардепа від "Слуги народу" Гунька під варту

9 серпня 2023 21:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ВАКС відправив нардепа від "Слуги народу" Гунька під варту
Народний депутат Анатолій Гунько. Фото: focus.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Вищий антикорупційний суд визначив умови затримання для депутата Верховної Ради Анатолія Гунька, якого обвинувачують у корупції. Суд ухвалив рішення тримати нардепа у СІЗО до 7 жовтня.

Про це стало відомо на засіданні суду.

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У той час як спеціалізований антикорупційний прокурор наполягав на затриманні Гунька з опцією застави у розмірі понад 50 млн грн, суд ухвалив рішення встановити заставу у 30 млн грн і тримати Гунька в ізоляції до 7 жовтня.

Розслідування НАБУ

Додаткові матеріали були надані Національним антикорупційним бюро України: відеозапис, на якому Гунько та його представники обговорюють питання, пов'язані з державними земельними ділянками.

У розмові Гунько вказував на свою здатність контролювати експериментальні проєкти під юрисдикцією Національної академії аграрних наук України.

Варто зазначити, що Анатолій Гунько очолював комітет Верховної Ради, який займався розслідуванням корупційних дій на підприємствах та структурах, підпорядкованих зазначеній Академії.

Він також обговорював можливість надання 2000 гектарів у "Тучинському" дослідному господарстві у Рівненському районі.

Нагадаємо, співробітники Національного антикорупційного бюро у співпраці зі Службою безпеки виявили факти корупції, пов'язані з народним депутатом України. Чиновник за 85 тисяч доларів продавав землю Національній академії аграрних наук.

Також ми писали, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював вилучення з неї народного депутата Богдана Торохтія. Під час війни в Україні нардеп встиг змінити три автомобілі та відпочивав на морському узбережжі Болгарії.

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