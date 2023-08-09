ВАКС отправил нардепа от "Слуги народа" Гунько под стражу

Народный депутат Анатолий Гунько. Фото: focus.ua

Высший антикоррупционный суд определил условия задержания для депутата Верховной Рады Анатолия Гунько, обвиняемого в коррупции. Суд принял решение держать нардепа в СИЗО до 7 октября.

Об этом стало известно на заседании суда.

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В то время как специализированный антикоррупционный прокурор настаивал на задержании Гунько с опцией залога в размере свыше 50 млн грн, суд принял решение установить залог в 30 млн грн и держать Гунько в изоляции до 7 октября.

Расследование НАБУ

Дополнительные материалы были предоставлены Национальным антикоррупционным бюро Украины: видеозапись, на которой Гунько и его представители обсуждают вопросы, связанные с государственными земельными участками.

В разговоре Гунько указывал на свою способность контролировать экспериментальные проекты, находящиеся под юрисдикцией Национальной академии аграрных наук Украины.

Стоит отметить, что Анатолий Гунько возглавлял комитет Верховной Рады, занимавшийся расследованием коррупционных действий на предприятиях и в структурах, подчиненных указанной Академии.

Он также обсуждал возможность предоставления 2000 гектаров в "Тучинском" исследовательском хозяйстве в Ровенском районе.

Напомним, сотрудники Национального антикоррупционного бюро в сотрудничестве со Службой безопасности обнаружили факты коррупции, связанные с народным депутатом Украины. Чиновник за 85 тысяч долларов продавал землю Национальной академии аграрных наук.

Также мы писали, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал исключение из нее народного депутата Богдана Торохтия. Во время войны в Украине нардеп успел сменить три автомобиля и отдыхал на морском побережье Болгарии.