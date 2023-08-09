Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow ВАКС отправил нардепа от "Слуги народа" Гунько под стражу arrow

ВАКС отправил нардепа от "Слуги народа" Гунько под стражу

9 августа 2023 21:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ВАКС отправил нардепа от "Слуги народа" Гунько под стражу
Народный депутат Анатолий Гунько. Фото: focus.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Высший антикоррупционный суд определил условия задержания для депутата Верховной Рады Анатолия Гунько, обвиняемого в коррупции. Суд принял решение держать нардепа в СИЗО до 7 октября.

Об этом стало известно на заседании суда.

Читайте также:

Гунько взяли под стражу

В то время как специализированный антикоррупционный прокурор настаивал на задержании Гунько с опцией залога в размере свыше 50 млн грн, суд принял решение установить залог в 30 млн грн и держать Гунько в изоляции до 7 октября.

Расследование НАБУ

Дополнительные материалы были предоставлены Национальным антикоррупционным бюро Украины: видеозапись, на которой Гунько и его представители обсуждают вопросы, связанные с государственными земельными участками.

В разговоре Гунько указывал на свою способность контролировать экспериментальные проекты, находящиеся под юрисдикцией Национальной академии аграрных наук Украины.

Стоит отметить, что Анатолий  Гунько возглавлял комитет Верховной Рады, занимавшийся расследованием коррупционных действий на предприятиях и в структурах, подчиненных указанной Академии.

Он также обсуждал возможность предоставления 2000 гектаров в "Тучинском" исследовательском хозяйстве в Ровенском районе.

Напомним, сотрудники Национального антикоррупционного бюро в сотрудничестве со Службой безопасности обнаружили факты коррупции, связанные с народным депутатом Украины. Чиновник за 85 тысяч долларов продавал землю Национальной академии аграрных наук.

Также мы писали, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал исключение из нее народного депутата Богдана Торохтия. Во время войны в Украине нардеп успел сменить три автомобиля и отдыхал на морском побережье Болгарии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

None

Законно или нет: юрист объяснил, смогут ли мужчин не выпускать из страны после войны

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз