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На Хмельниччині "воєнкома" затримали на хабарі у розмірі 4500 тис. доларів

14 серпня 2023 19:19
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На Хмельниччині "воєнкома" затримали на хабарі у розмірі 4500 тис. доларів
Затримання "воєнкома". Фото: t.me/pgo_gov_ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок, 14 серпня, на Хмельниччині "воєнкома" викрили на одержанні хабаря у розмірі 4500 тис. доларів США. Наразі він перебуває під вартою з альтернативою внесення понад 214 тис. грн застави.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора

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Як відомо, підозрюваний отримав від ухилянта 4500 доларів США. За ці кошти військовослужбовець обіцяв здійснити вплив на військово-лікарську комісію та інших уповноважених осіб щодо визнання його непридатним до військової служби та подальшого встановлення групи інвалідності.

У результаті, з таким діагнозом чоловік зміг би виїхати за кордон, проте правоохоронці затримали воєнкома на гарячому. 

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Затримання "воєнкома". Фото: t.me/pgo_gov_ua

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 214 тис. грн застави, а також відсторонено від посади. Встановлюється причетність до вчиненого інших осіб.

Також йому повідомили про підозру за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Нагадаємо, на Одещині військовий за хабар "закрив очі" на відсутність бронежилетів. 

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