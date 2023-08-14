На Хмельниччині "воєнкома" затримали на хабарі у розмірі 4500 тис. доларів

Затримання "воєнкома". Фото: t.me/pgo_gov_ua

У понеділок, 14 серпня, на Хмельниччині "воєнкома" викрили на одержанні хабаря у розмірі 4500 тис. доларів США. Наразі він перебуває під вартою з альтернативою внесення понад 214 тис. грн застави.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Як відомо, підозрюваний отримав від ухилянта 4500 доларів США. За ці кошти військовослужбовець обіцяв здійснити вплив на військово-лікарську комісію та інших уповноважених осіб щодо визнання його непридатним до військової служби та подальшого встановлення групи інвалідності.

У результаті, з таким діагнозом чоловік зміг би виїхати за кордон, проте правоохоронці затримали воєнкома на гарячому.

Затримання "воєнкома". Фото: t.me/pgo_gov_ua

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 214 тис. грн застави, а також відсторонено від посади. Встановлюється причетність до вчиненого інших осіб.

Також йому повідомили про підозру за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Нагадаємо, на Одещині військовий за хабар "закрив очі" на відсутність бронежилетів.