В Хмельницкой области "военкома" задержали на взятке в размере 4500 тыс. долларов
В понедельник, 14 августа, в Хмельницкой области "военкома" разоблачили на получении взятки в размере 4500 тыс. долларов США. Пока он находится под стражей с альтернативой внесения более 214 тыс. грн залога.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Задержание хмельницкого военкома на взятке
Как известно, подозреваемый получил от уклониста 4500 долларов США. За эти средства военнослужащий обещал оказать влияние на военно-врачебную комиссию и других уполномоченных лиц по признанию его непригодным к военной службе и последующему установлению группы инвалидности.
В результате с таким диагнозом мужчина смог бы выехать за границу, однако правоохранители задержали военкома с поличным.
В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 214 тыс. грн залога, а также отстранена от должности. Устанавливается причастность к совершенному другим лицам.
Также ему сообщили о подозрении по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
Напомним, в Одесской области военный за взятку "закрыл глаза" на отсутствие бронежилетов.