В Хмельницкой области "военкома" задержали на взятке в размере 4500 тыс. долларов

Задержание "военкома". Фото: t.me/pgo_gov_ua

В понедельник, 14 августа, в Хмельницкой области "военкома" разоблачили на получении взятки в размере 4500 тыс. долларов США. Пока он находится под стражей с альтернативой внесения более 214 тыс. грн залога.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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Как известно, подозреваемый получил от уклониста 4500 долларов США. За эти средства военнослужащий обещал оказать влияние на военно-врачебную комиссию и других уполномоченных лиц по признанию его непригодным к военной службе и последующему установлению группы инвалидности.

В результате с таким диагнозом мужчина смог бы выехать за границу, однако правоохранители задержали военкома с поличным.

Задержание "военкома". Фото: t.me/pgo_gov_ua

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 214 тыс. грн залога, а также отстранена от должности. Устанавливается причастность к совершенному другим лицам.

Также ему сообщили о подозрении по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Напомним, в Одесской области военный за взятку "закрыл глаза" на отсутствие бронежилетов.