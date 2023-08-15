ВАКС відсторонив від посади голову Державної судової адміністрації: деталі
У Вищому антикорупційному суді відсторонили від займаної посади очільника Державної судової адміністрації України Олексія Сальнікова. Він підозрюється у підбурюванні до надання хабаря.
Про це пише пресслужба САП.
Деталі справи
"11.08.2023 слідча суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, та відсторонила голову Державної судової адміністрації України, підозрюваного у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства та у заволодінні чужим майном шляхом обману, від займаної посади до 24.09.2023", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до цього рішення підозрюваному застосували запобіжний захід у вигляді застави сумою 805,2 тисячі гривень.
Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Що відомо про злочинні дії підозрюваного
Правоохоронці встановили, що в березні 2023 року голова ДСА України отримав від фізичної особи хабар в розмірі 7,5 тисяч доларів США. Деяку частину з цих коштів він мав залишити собі, а 5 тисяч доларів віддати суддям, аби вони винесли рішення на користь комерційного підприємства.
Після отримання грошей, він говорив особі, що питання вирішується і що він говорив про це з головою Верховного Суду. Затримку у прийнятті рішення він аргументував об'єктивними причинами.
"Після викриття колишнього Голови Верховного Суду, посадовець продовжував переконувати, що обумовлене рішення буде прийнято і з цього приводу він планує поспілкуватися з Головою одного з касаційних судів. Водночас наміру спілкуватися він не мав, кошти передавати будь-кому для вирішення цього питання не збирався, як і не збирався повертати отримані кошти особі", — повідомляли раніше у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд визначив умови затримання для депутата Верховної Ради Анатолія Гунька, якого обвинувачують у корупції. Суд ухвалив рішення тримати нардепа у СІЗО до 7 жовтня.