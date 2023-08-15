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ВАКС відсторонив від посади голову Державної судової адміністрації: деталі

15 серпня 2023 14:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
ВАКС відсторонив від посади голову Державної судової адміністрації: деталі
Голова Державної судової адміністрації України Олексій Сальніков. Фото: пресслужба ДСА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Вищому антикорупційному суді відсторонили від займаної посади очільника Державної судової адміністрації України Олексія Сальнікова. Він підозрюється у підбурюванні до надання хабаря

Про це пише пресслужба САП.

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Деталі справи

"11.08.2023 слідча суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, та відсторонила голову Державної судової адміністрації України, підозрюваного у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства та у заволодінні чужим майном шляхом обману, від займаної посади до 24.09.2023", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до цього рішення підозрюваному застосували запобіжний захід у вигляді застави сумою 805,2 тисячі гривень.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. 

Що відомо про злочинні дії підозрюваного

Правоохоронці встановили, що в березні 2023 року голова ДСА України отримав від фізичної особи хабар в розмірі 7,5 тисяч доларів США. Деяку частину з цих коштів він мав залишити собі, а 5 тисяч доларів віддати суддям, аби вони винесли рішення на користь комерційного підприємства. 

Після отримання грошей, він говорив особі, що питання вирішується і що він говорив про це з головою Верховного Суду. Затримку у прийнятті рішення він аргументував об'єктивними причинами.

"Після викриття колишнього Голови Верховного Суду, посадовець продовжував переконувати, що обумовлене рішення буде прийнято і з цього приводу він планує поспілкуватися з Головою одного з касаційних судів. Водночас наміру спілкуватися він не мав, кошти передавати будь-кому для вирішення цього питання не збирався, як і не збирався повертати отримані кошти особі", — повідомляли раніше у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд визначив умови затримання для депутата Верховної Ради Анатолія Гунька, якого обвинувачують у корупції. Суд ухвалив рішення тримати нардепа у СІЗО до 7 жовтня.

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