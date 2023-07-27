В Украине осудили информатора РФ, который наводил удары на позиции ВСУ под Лиманом

Информатор российских оккупантов. Фото: СБУ

По материалам Службы безопасности Украины осудили вражеского информатора, наводящего российские ударные дроны на позиции украинских военных под Лиманом Донецкой области. Фигурант проведет за решеткой 14 лет.

Об этом сообщает СБУ.

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Осуждение вражеского информатора

"Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил информатор военной разведки РФ, который "сливал" локации Сил обороны в прифронтовых районах Донецкой области", — говорится в сообщении.

Фигурант особое внимание уделял местам временного базирования и перемещения украинских военных в районах Лимана, Славянска и Николаевки.



К тому же информатор российских оккупантов пытался отслеживать маршруты движения бойцов ВСУ через реку Северский Донец в направлении восточного фронта.

Эта информация требовалась россиянам для подготовки воздушных атак на украинскую армию с применением авиации, ракетных комплексов и ударных дронов.

Переписка информатора с россиянами. Фото: СБУ

Переписка информатора с россиянами. Фото: СБУ

Переписка информатора с россиянами. Фото: СБУ

Переписка информатора с россиянами. Фото: СБУ

Переписка информатора с россиянами. Фото: СБУ

Как накажут злоумышленника

Сотрудники СБУ задержали информатора РФ в мае 2023 года во время контрдиверсионных мер на территории региона.

Сотрудники СБУ и задержанный информатор. Фото: СБУ

"На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал российского информатора виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (предоставление вооруженным формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных Сил Украины)", — говорится в сообщении.

Вражеский информатор приговорен к 14 годам тюремного заключения.

Напомним, СБУ задержала вражеского информатора в результате контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Харьковской области. Злоумышленник собирал для российских оккупантов актуальные разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в Купянском районе.

Также мы писали, что во время спецоперации в Киеве Служба безопасности Украины задержала российского агента ГРУ. Он выдал себя за студента и собирал разведывательные данные.