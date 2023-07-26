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Готував удари по мостах Миколаєва: СБУ затримали інформатора РФ

26 липня 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Готував удари по мостах Миколаєва: СБУ затримали інформатора РФ
Затримання інформатора РФ. Фото: СБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Під час проведення контррозвідувальних заходів Служба безпеки України (СБУ) викрила та затримала інформатора, що діяв на користь російських спецслужб. Ця людина допомагала окупантам завдавати ударів на стратегічно важливі залізничні мости регіону, змішавши логістику переміщення українських військ.

Про це повідомляє СБУ.

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Зловмисник активно працював на російську спецслужбу, пробуючи знайти та виявити ключові залізничні мости, що використовувалися для переміщення Сил оборони на південний фронт. Він таємно фіксував маршрути руху ешелонів із військовою технікою Збройних Сил України, передаючи отриману інформацію російським спецслужбам через месенджери у вигляді медіафайлів з прив'язкою до конкретних місцевостей та орієнтовної кількості зброї українських захисників.

Після виявлення ракетних ударів російських сил на цивільні об'єкти регіону, інформатор також передавав їх наслідки російській спецслужбі. 

Листування інформатора із спецслужбами РФ. Фото: СБУ

Яке покарання чекає на інформатора РФ

Зловмиснику пред'явлено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, і наразі він перебуває під вартою. Інформатору може загрожувати до 12 років ув'язнення за злочини проти державної безпеки.

Нагадаємо, в Одесі судитимуть громадянина України за державну зраду. Восени минулого року чоловік почав співпрацю зі співробітниками ФСБ та передавав дані про розташування енергетичних об'єктів регіону.

Крім того, ми писали, що на основі матеріалів Служби безпеки України ще один агент РФ, який передавав розвіддані до Федеральної служби безпеки (ФСБ), отримав термін ув'язнення. Його засуджено за вчинення зради, яка полягала у передачі інформації про українські Військово-морські сили та сухопутні підрозділи ЗСУ на території Одещини.

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