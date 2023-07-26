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Готовил удары по мостам Николаева: СБУ задержали информатора РФ

26 июля 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Готовил удары по мостам Николаева: СБУ задержали информатора РФ
Задержание осведомителя РФ. Фото: СБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ходе проведения контрразведывательных мероприятий Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила и задержала информатора, действовавшего в пользу российских спецслужб. Этот человек помогал оккупантам наносить удары на стратегически важные железнодорожные мосты региона, смешав логистику перемещения украинских войск.

Об этом сообщает СБУ.

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Злоумышленник активно работал на российскую спецслужбу, пытаясь найти и обнаружить ключевые железнодорожные мосты, которые использовались для перемещения сил обороны на южный фронт. Он тайно фиксировал маршруты движения эшелонов с военной техникой Вооруженных Сил Украины, передавая полученную информацию российским спецслужбам через мессенджеры в виде медиафайлов с привязкой к конкретным местностям и ориентировочным количеством оружия украинских защитников.

После обнаружения ракетных ударов российских сил по гражданским объектам региона, информатор также передавал их последствия российской спецслужбе.

Переписка информатора со спецслужбами РФ. Фото: СБУ

Какое наказание ждет информатора РФ

Злоумышленнику предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины, и в настоящее время он находится под стражей. Информатору может грозить до 12 лет лишения свободы за преступления против государственной безопасности.

Напомним, в Одессе будут судить гражданина Украины за государственную измену. Осенью прошлого года мужчина начал сотрудничество с сотрудниками ФСБ и передавал данные о расположении энергетических объектов региона.

Кроме того, мы писали, что на основе материалов Службы безопасности Украины еще один агент РФ, который передавал разведданные Федеральной службе безопасности (ФСБ), получил срок заключения. Он осужден за совершение измены , которая заключалась в передаче информации об украинских Военно-морских силах и сухопутных подразделениях ВСУ на территории Одесщины.

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