На Київщині російський агент вдавав із себе студента і розвідував позиції військових

Затриманий російський агент. Фото: СБУ

Під час спецоперації в Києві Служба безпеки України затримала російського агента ГРУ. Він видав себе за студента та збирав розвідувальні дані.

Про це повідомляє СБУ.

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Деталі справи

Затриманий виявився мешканцем Донеччини з вищою технічною освітою. Його завербувала Росія в листопаді 2021 року.

"З того часу він приховано збирав інформацію про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території Слов’янська. У зоні особливої уваги російського агента були маршрути руху колон військової техніки Сил оборони на Бахмутському напрямку", — кажуть правоохоронці.

Агент продовжив роботу в Києві

Зловмисник переїхав до Києва, де вирішив вступити до аспірантури одного із вищих навчальних закладів столиці.

"Таким чином він намагався "закріпитися" в Києві, а в подальшому планував продовжити розвідувально-підривну діяльність на користь країни-агресора", — зазначають у СБУ.

Правоохоронці затримали російського агента в гуртожитку. При обшуках у затриманого виявлено мобільний телефон і ноутбук, які він використовував для комунікації з російською спецслужбою.

Покарання російському агенту

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Затриманий російський агент. Фото: СБУ

Затриманий перебуває під вартою. Він повністю визнав свою вину. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що під час проведення контррозвідувальних заходів Служба безпеки України викрила та затримала інформатора, що діяв на користь російських спецслужб. Ця людина допомагала окупантам завдавати ударів на стратегічно важливі залізничні мости регіону, змішавши логістику переміщення українських військ.