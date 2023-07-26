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В Киевской области российский агент изображал студента и разведывал позиции военных

26 июля 2023 13:57
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области российский агент изображал студента и разведывал позиции военных
Задержан российский агент. Фото: СБУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В ходе спецоперации в Киеве Служба безопасности Украины задержала российского агента ГРУ. Он выдал себя за студента и собирал разведывательные данные.

Об этом сообщает СБУ.

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Детали дела

Задержанный оказался жителем Донбасса с высшим техническим образованием. Его завербовала Россия в ноябре 2021 года.

"С тех пор он скрыто собирал информацию о местах временной дислокации и перемещении подразделений ВСУ на территории Славянска. В зоне особого внимания российского агента находились маршруты движения колонн военной техники Сил обороны на Бахмутском направлении", — говорят правоохранители.

Агент продолжил работу в Киеве

Злоумышленник переехал в Киев, где решил поступить в аспирантуру одного из высших учебных заведений столицы.

"Таким образом, он пытался "закрепиться" в Киеве, а в дальнейшем планировал продолжить разведывательно-подрывную деятельность в пользу страны-агрессора" , — отмечают в СБУ.

Правоохранители задержали российского агента в общежитии. При обыске у задержанного обнаружен мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал для коммуникации с российской спецслужбой.

Наказание российскому агенту

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

 

Задержан российский агент. Фото: СБУ

Задержанный находится под стражей. Он полностью признал свою вину. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее мы писали, что во время проведения контрразведывательных мероприятий Служба безопасности Украины разоблачила и задержала информатора , действовавшего в пользу российских спецслужб. Этот человек помогал оккупантам наносить удары на стратегически важные железнодорожные мосты региона, смешав логистику перемещения украинских войск.

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