В Україні засудили інформатора РФ, який наводив удари на позиції ЗСУ під Лиманом

Інформатор російських окупантів. Фото: СБУ

За матеріалами Служби безпеки України засудили ворожого інформатора, який наводив російські ударні дрони на позиції українських військових під Лиманом Донецької області. Фігурант проведе за ґратами 14 років.

Про це повідомляє СБУ.

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Засудження ворожого інформатора

"Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав інформатор воєнної розвідки РФ, який "зливав" локації Сил оборони у прифронтових районах Донеччини", — йдеться у повідомленні.

Фігурант особливу увагу приділяв місцям тимчасового базування та переміщення українських військових у районах Лимана, Слов’янська та Миколаївки.



До того ж інформатор російських окупантів намагався відслідковувати маршрути руху бійців ЗСУ через річку Сіверський Донець у напрямку східного фронту.

Ця інформація потрібна була росіянам для підготовки повітряних атак на українську армію із застосуванням авіації, ракетних комплексів і ударних дронів.

Листування інформатора з росіянами. Фото: СБУ

Листування інформатора з росіянами. Фото: СБУ

Листування інформатора з росіянами. Фото: СБУ

Листування інформатора з росіянами. Фото: СБУ

Листування інформатора з росіянами. Фото: СБУ

Як покарають зловмисника

Співробітники СБУ затримали інформатора РФ у травні 2023 року під час контрдиверсійних заходів на території регіону.

Співробітники СБУ та затриманий інформатор. Фото: СБУ

"На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав російського інформатора винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України)", — йдеться у повідомленні.

Ворожого інформатора засуджено до 14 років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ затримала ворожого інформатора у результаті контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Харківщини. Зловмисник збирав для російських окупантів актуальні розвіддані про місця базування і переміщення Сил оборони у Куп‘янському районі.

Також ми писали, що під час спецоперації в Києві Служба безпеки України затримала російського агента ГРУ. Він видав себе за студента та збирав розвідувальні дані.