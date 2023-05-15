В Украине засудили боевика "ЛНР", который скрывался под видом переселенца

Заседание суда, на котором засудили задержанного. Фото: СБУ

Благодаря Службе безопасности Украины восемь лет за решеткой проведет боевик так называемой "ЛНР". Он прятался в Киевской области и называл себя переселенцем.

Об этом сообщает СБУ.

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Приговор боевику террористической организации

Злоумышленником оказался уроженец города Довжанск Луганской области. В 2017 году фигурант добровольно присоединился к составу подконтрольной оккупантам РФ так называемой "народной милиции ЛНР".

Правонарушитель был назначен старшим стрелком. На этой должности боевик так называемой "ЛНР" принимал активное участие в обстреле позиций украинских войск на востоке Украины.

"Также главари незаконных вооруженных формирований привлекали его к ремонту военной техники. Впоследствии боевик решил покинуть ряды террористов и скрыто прибыл на подконтрольную Украине территорию, где пытался легализоваться как переселенец из Луганской области", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали правонарушителя в июне 2021 года в Киевской области.

Задержанный боевик так называемой "ЛНР". Фото: СБУ

Как наказали злоумышленника

По материалам СБУ, фигурант признан виновным по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической группе или террористической организации).

Суд назначил фигуранту восемь лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Черкасской области киберспециалисты Службы безопасности разоблачили "тиктокера", распространявшего информацию о перемещении Сил обороны на территории региона. Ему грозит тюремное заключение.

Также мы писали, что в Донецкой области СБУ задержала двух предателей, работавших на россиян. Мужчины собирали и передавали врагу информацию о подразделениях Сил обороны в регионе, в частности, на Бахмутском направлении.

Добавим, в Запорожской области была обнаружена целая агентурная сеть. Представители, которые сотрудничали с ФСБ, следили за командованием сил обороны и СБУ, готовя их ликвидацию.