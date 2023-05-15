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У Черкаській області затримали "тіктокера", який знімав локації військових

15 травня 2023 17:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Черкаській області затримали "тіктокера", який знімав локації військових
Правоохоронці та затриманий "тіктокер". Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Черкаській області кіберфахівці Служби безпеки викрили "тіктокера", який поширював інформацію про переміщення Сил оборони на території регіону. Йому загрожує тюремне ув'язнення. 

Про це повідомляє СБУ.

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Як фігурант поширював інформацію про переміщення військових

Правоохоронці встановили, що зловмисник особисто відзняв фото та відео руху колони української військової техніки з боєприпасами. Після цього фігурант опублікував медіафайли у TikTok з прив’язкою до геолокації.

Аккаунт злоумышленника в TikTok
Акаунт зловмисника у TikTok. Фото: СБУ

За декілька хвилин це відео побачили росіяни, які розпочали його поширювати в Telegram-каналах.

До того ж на персональній сторінці "блогера" цей контент переглянули понад пів мільйона користувачів.

"Співробітники СБУ встановили місцезнаходження блогера і припинили його незаконну діяльність. Свої злочинні дії він пояснював бажанням "наростити" аудиторію", — йдеться у повідомленні.

Правоохранители и задержанный "тиктокер"
Правоохоронці та затриманий "тіктокер". Фото: СБУ

Правоохоронці провели обшук за адресою проживання зловмисника. Вони виявили мобільний телефон, який фігурант використовував для фіксації переміщення українських військ і подальшої публікації відео. 

Яке покарання чекає на "тіктокера"

На підставі зібраних доказів правопорушнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 КК України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань).

До суду також було направлено обвинувальний акт. Правопорушнику загрожує до 8 років ув'язнення. 

"Служба безпеки вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео і фотоматеріали із зазначенням місць дислокації та переміщення Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів", — наголосили в СБУ.

Нагадаємо, на Донеччині СБУ затримала двох зрадників, які працювали на росіян. Чоловіки збирали і передавали ворогу інформацію про підрозділи Сил оборони в регіоні, зокрема, на Бахмутському напрямку. 

Також ми писали, що у Запорізькій області виявили цілу агентурну мережу. Зрадники, які співпрацювали із ФСБ, слідкували за командуванням Сил оборони та СБУ, готуючи їх ліквідацію.

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