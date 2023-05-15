У Черкаській області затримали "тіктокера", який знімав локації військових
У Черкаській області кіберфахівці Служби безпеки викрили "тіктокера", який поширював інформацію про переміщення Сил оборони на території регіону. Йому загрожує тюремне ув'язнення.
Про це повідомляє СБУ.
Як фігурант поширював інформацію про переміщення військових
Правоохоронці встановили, що зловмисник особисто відзняв фото та відео руху колони української військової техніки з боєприпасами. Після цього фігурант опублікував медіафайли у TikTok з прив’язкою до геолокації.
За декілька хвилин це відео побачили росіяни, які розпочали його поширювати в Telegram-каналах.
До того ж на персональній сторінці "блогера" цей контент переглянули понад пів мільйона користувачів.
"Співробітники СБУ встановили місцезнаходження блогера і припинили його незаконну діяльність. Свої злочинні дії він пояснював бажанням "наростити" аудиторію", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці провели обшук за адресою проживання зловмисника. Вони виявили мобільний телефон, який фігурант використовував для фіксації переміщення українських військ і подальшої публікації відео.
Яке покарання чекає на "тіктокера"
На підставі зібраних доказів правопорушнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 КК України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань).
До суду також було направлено обвинувальний акт. Правопорушнику загрожує до 8 років ув'язнення.
"Служба безпеки вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео і фотоматеріали із зазначенням місць дислокації та переміщення Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів", — наголосили в СБУ.
Нагадаємо, на Донеччині СБУ затримала двох зрадників, які працювали на росіян. Чоловіки збирали і передавали ворогу інформацію про підрозділи Сил оборони в регіоні, зокрема, на Бахмутському напрямку.
Також ми писали, що у Запорізькій області виявили цілу агентурну мережу. Зрадники, які співпрацювали із ФСБ, слідкували за командуванням Сил оборони та СБУ, готуючи їх ліквідацію.