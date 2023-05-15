В Черкасской области задержали "тиктокера", который снимал локации военных

Правоохранители и задержанный "тиктокер". Фото: СБУ

В Черкасской области киберспециалисты Службы безопасности разоблачили "тиктокера", распространявшего информацию о перемещении Сил обороны на территории региона. Ему грозит тюремное заключение.

Об этом сообщает СБУ.

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Правоохранители установили, что злоумышленник лично снял фото и видео движения колонны украинской военной техники с боеприпасами. После этого фигурант опубликовал медиафайлы в TikTok с привязкой к геолокации.

Аккаунт злоумышленника в TikTok. Фото: СБУ

Через несколько минут это видео увидели россияне, которые начали его распространять в Telegram-каналах.

К тому же на персональной странице "блогера" этот контент просмотрели более полумиллиона пользователей.

"Сотрудники СБУ установили местонахождение блогера и прекратили его незаконную деятельность. Свои преступные действия он объяснял желанием "нарастить" аудиторию", — говорится в сообщении.

Правоохранители и задержанный "тиктокер". Фото: СБУ

Правоохранители провели обыск по адресу жительства злоумышленника. Они нашли мобильный телефон, который фигурант использовал для фиксации перемещения украинских войск и последующей публикации видео.

Какое наказание ждет "тиктокера"

На основании собранных доказательств правонарушителю поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований).

В суд также был направлен обвинительный акт. Правонарушителю грозит до 8 лет тюрьмы.

"Служба безопасности в очередной раз подчеркивает запрет снимать и обнародовать видео и фотоматериалы с указанием мест дислокации и перемещения Сил обороны, а также последствий вражеских обстрелов", — отметили в СБУ.

Напомним, в Донецкой области СБУ задержала двух предателей, работавших на россиян. Мужчины собирали и передавали врагу информацию о подразделениях Сил обороны в регионе, в частности, на Бахмутском направлении.

Также мы писали, что в Запорожской области была обнаружена целая агентурная сеть. Представители, которые сотрудничали с ФСБ, следили за командованием сил обороны и СБУ, готовя их ликвидацию.