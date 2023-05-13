СБУ викрила "детективів", які продавали конфіденційну інформацію

СБУ затримала у Києві двох "приватних детективів", які торгували конфіденційною інформацією із державних баз даних. Фото: СБУ

Служба безпеки України в Києві ліквідувала діяльність приватних "детективів", які продавали продавало інформацію із закритих баз даних державних установ.

Про це повідомляє СБУ.

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Як зазначається, незаконну діяльність організував колишній слідчий одного зі київських райвідділів міліції, який відмовився проходити атестацію у лави поліції і у 2015 році звільнився з правоохоронного органу.

Після цього він із своїм знайомим створили приватне детективне агентство.

СБУ затримала у Києві двох "приватних детективів", які торгували конфіденційною інформацією із державних баз даних. Фото: СБУ

"Під виглядом легального бізнесу вони збирали для своїх клієнтів конфіденційну інформацію про інших громадян, у тому числі діставали дані, які зберігаються у державних реєстрах. Для цього "втемну" використовували власні зв’язки серед чиновників та представників правоохоронних органів", — кажуть у СБУ.

Вартість "досьє" на одну людину сягала від 800 до 2,6 тис. дол. Залежно від обсягу персональних даних і терміновості.

СБУ затримала у Києві двох "приватних детективів", які торгували конфіденційною інформацією із державних баз даних. Фото: СБУ

СБУ затримала у Києві двох "приватних детективів", які торгували конфіденційною інформацією із державних баз даних. Фото: СБУ

"Наприклад, до "розгорнутих анкет", окрім паспортних даних громадян, входила інформація про номери їхніх телефонів і автомобілів, а також відомості про перетин кордону та вчинення адмінправопорушень. Співробітники СБУ затримали обох "детективів" під час отримання ними другої частини грошей за "папку" з установчими даними на жителя столиці. Під час обшуків за адресами проживання фігурантів виявлено мобільні телефони та комп’ютери із доказами протиправної діяльності", — кажуть слідчі.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Служба безпеки України викрила нові факти злочинної діяльності колишнього міністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника, який підозрюється у державній зраді. Зокрема, він співпрацював з ФСБ та соратником глави Чечні Рамзана Кадирова.

А також СБУ проводить слідчі дії в Одеській ОВА. Як зазначається, візит Служби безпеки до Одеської обласної військової адміністрації пов’язаний зі справою щодо закупівлі небезпечних консервів для мешканців Миколаївської області. Гуманітарні товари закупили за завищеною ціною.