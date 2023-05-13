СБУ викрила "детективів", які продавали конфіденційну інформацію
Служба безпеки України в Києві ліквідувала діяльність приватних "детективів", які продавали продавало інформацію із закритих баз даних державних установ.
Про це повідомляє СБУ.
Деталі кримінальної справи
Як зазначається, незаконну діяльність організував колишній слідчий одного зі київських райвідділів міліції, який відмовився проходити атестацію у лави поліції і у 2015 році звільнився з правоохоронного органу.
Після цього він із своїм знайомим створили приватне детективне агентство.
"Під виглядом легального бізнесу вони збирали для своїх клієнтів конфіденційну інформацію про інших громадян, у тому числі діставали дані, які зберігаються у державних реєстрах. Для цього "втемну" використовували власні зв’язки серед чиновників та представників правоохоронних органів", — кажуть у СБУ.
Вартість "досьє" на одну людину сягала від 800 до 2,6 тис. дол. Залежно від обсягу персональних даних і терміновості.
"Наприклад, до "розгорнутих анкет", окрім паспортних даних громадян, входила інформація про номери їхніх телефонів і автомобілів, а також відомості про перетин кордону та вчинення адмінправопорушень. Співробітники СБУ затримали обох "детективів" під час отримання ними другої частини грошей за "папку" з установчими даними на жителя столиці. Під час обшуків за адресами проживання фігурантів виявлено мобільні телефони та комп’ютери із доказами протиправної діяльності", — кажуть слідчі.
Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Служба безпеки України викрила нові факти злочинної діяльності колишнього міністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника, який підозрюється у державній зраді. Зокрема, він співпрацював з ФСБ та соратником глави Чечні Рамзана Кадирова.
А також СБУ проводить слідчі дії в Одеській ОВА. Як зазначається, візит Служби безпеки до Одеської обласної військової адміністрації пов’язаний зі справою щодо закупівлі небезпечних консервів для мешканців Миколаївської області. Гуманітарні товари закупили за завищеною ціною.